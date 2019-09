La belleza de las Torres Gemelas: 18 gifs antes y después del 9-11

Este miércoles 11 de septiembre se conmemoran 18 años de los atentados a las Torres Gemelas, los edificios más emblemáticos que llegó a tener el World Trade Center, de Nueva York (EE. UU.).



Aquel martes del 2001, dos aviones que fueron secuestrados por 10 miembros de Al Qaeda (5 en cada aeronave) chocaron contra la Torre Sur y la Torre Norte, dejando un saldo de 2.753 fallecidos, 6.000 heridos y millones en pérdidas.



EL TIEMPO le muestra cómo era la zona antes de los atentados del 9-11 y cómo está hoy en día.

La creación

- El 4 de abril de 1973, fueron inauguradas las Torres Gemelas, después de 7 años de haber empezado los trabajos de construcción (agosto de 1966).

- Las Torres tenían, cada uno, 110 pisos y en ellas había oficinas de 376 empresas.

- En el lugar trabajaban 50.000 personas y, según algunas informaciones, al momento del ataque se encontraban dentro de ellas 16.000 personas.

- Dentro de la Torre Sur había un área pública que, para efectos prácticas, funcionaba como un mirador. Casi 80.000 personas subían hasta el Centro de Observatorios del World Trade Center, donde podían ver a través de gruesos vidrios o dar un paseo, por escaleras, entre los pisos 107 y 110.

- Además de las Torres, el antiguo complejo del World Trade Center (WTC), ubicado en el Bajo Manhattan, estaba formado por otros 5 edificios, entre los que había un hotel.

- El WTC, con las Torres a la cabeza, se convirtió en un emblema del poderío económico de Estados Unidos y en un ícono de la ciudad de Nueva York, conocida como la ‘capital del mundo’.

La caída

- La Torre Norte fue impactada a las 8:46 a.m. y cayó a las 10:28 a.m., tras 102 minutos ardiendo. La Torre Sur, por su parte, fue atacada a las 9:03 a.m. y se derrumbó a las 9:59 a.m., después de 56 minutos en pie.

- El World Trade Center 7, otro edificio del complejo y más pequeño que las Torres, también se derrumbó, pues se vio afectado por los escombros que lo golpearon y le cayeron encima.

- En el 2011, el último edificio que sufrió daños el día del atentado, el del Deutsche Bank, fue destruido totalmente. En ese momento empezaron a pensar en cómo sería el futuro WTC.

La memoria

- El nuevo WTC empezó a construirse en el 2006, tras algunos años trabajando en el diseño, y se le conoce como la Zona Cero.

- Está edificado en el mismo lugar en el que estaba el antiguo WTC, destruido el 9-11. El nuevo complejo, además, rodea la zona en la que estaban las Torres.

- Precisamente sobre las Torres, la ubicación en la que estaban se convirtió en un memorial en honor a las víctimas de los atentados.

- El memorial consiste en una construcción que va hacia abajo del nivel de la calle. Tiene dos cascadas y en sus bases están escritos los nombres de todas las personas que fallecieron el 9-11.

- El nuevo WTC está compuesto de 5 edificios, entre los que está el One World Trade Center, el edificio que reemplazó a las Torres y que es el más alto de todo América (contando su antena). También está el memorial, un museo en honor al 9-11 y un centro de transporte.

- En cuanto a las víctimas, hay que decir que, según la cadena británica BBC, fueron encontradas 21.900 piezas de restos humanos en la Zona Cero y, hasta hace dos años, solo 1.641 de las 2.753 víctimas habían sido plenamente identificadas.

Una vuelta a la Zona Cero

EL TIEMPO