La brutal tormenta invernal que sumió en el caos a millones de personas en plena Navidad en Estados Unidos tardará en disiparse, dijo este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), luego de que intensas nevadas y el frío polar causaran cortes de energía, retrasos en los viajes y al menos 50 muertos confirmadas.



"Gran parte del este de Estados Unidos permanecerá congelado hasta el lunes antes de que se establezca una tendencia de moderación el martes", dijo el NWS en su último aviso.

El balance de la tormenta

En Buffalo, al oeste de Nueva York, una tormenta de nieve dejó a la ciudad a la deriva y los servicios de emergencia no pudieron llegar a las áreas más afectadas.



"Es (como) ir a una zona de guerra, y los vehículos a los lados de las carreteras son impactantes", dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, oriunda de Buffalo, donde las acumulaciones de nieve de 2,4 metros y los apagones amenazan las condiciones de vida.



Hochul dijo a los periodistas el domingo por la noche que los residentes todavía estaban en medio de una "situación muy peligrosa que amenaza la vida" y advirtió a todos los que se encontraban en la zona que permanecieran en sus casas.



Este fin de semana cientos de personas vieron alterados sus planes de viaje de vacaciones de Navidad, aunque la tormenta -prevista para durar cinco días- con condiciones de ventisca y vientos huracanados mostró signos de alivio.



Accidente de auto en Ohio a causa de la tormenta. Foto: EFE

El clima extremo provocó temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos durante el fin de semana, dejó varados a los viajeros con miles de vuelos cancelados y atrapó a los residentes en casas cubiertas de hielo y nieve.



Se confirmaron al menos 50 muertes relacionadas con el clima. La zona más devastada es el noroeste del estado de Nueva York, donde las autoridades elevaron este lunes a 27 el número de muertos por el temporal.



Además de Nueva York, se han registrado fallecimientos por el frío o por accidentes en los estados de Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Míchigan, Misuri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin, según los medios locales.



En la región de Buffalo, propensa a la nieve, las autoridades describieron condiciones históricamente peligrosas, con apagones de horas y cuerpos hallados dentro de vehículos y debajo de bancos de nieve, mientras los trabajadores de emergencia siguen buscando a los que necesitan ser rescatados.



El aeropuerto internacional de la ciudad permanece cerrado hasta el martes y la prohibición de conducir sigue vigente para todo el condado de Erie.

Autopistas congeladas por el paso de la tormenta invernal en EE. UU. Foto: AFP

La tormenta provocó la cancelación de casi 3.000 vuelos el domingo, además de unos 3.500 el sábado y casi 6.000 el viernes, según el sitio web especializado FlightAware. Otros más de 1.000 vuelos fueron cancelados a primeras horas de este lunes, informó el sitio web. Los aeropuertos más afectados fueron los de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit y Nueva York.



El hielo en las carreteras también llevó al cierre temporal de algunas de las rutas más concurridas del país, incluida la Interestatal 70, que atraviesa buena parte de Estados Unidos de este a oeste.



El clima extremo afectó severamente las redes eléctricas, con múltiples proveedores de energía instando a la población a reducir el uso para minimizar los apagones en lugares como Carolina del Norte y Tennessee. En un momento del sábado, casi 1,7 millones de clientes en todo el país se quedaron sin electricidad, de acuerdo a Poweroutage.us.



Varias ciudades alcanzaron sus temperaturas más bajas en años. Foto: AFP

La cifra se redujo sustancialmente el domingo por la noche, aunque más de 50.000 usuarios en los estados del este todavía permanecían sin electricidad. Actualmente, unos 100.000 usuarios siguen a oscuras, principalmente en los estados de Maine y Nueva York, según el rastreo del portal Power Outage.



Canadá también estaba afectada por la tormenta y todas las provincias tenían alertas meteorológicas.

En varias ciudades de la costa este e incluso de Florida, los termómetros marcaron mínimas que no se veían desde las Navidades de 1983.



La ciudad de Nueva York vivió el día de Navidad una temperatura mínima de 10,5 °C bajo cero, algo no visto desde 1872. Washington, la capital estadounidense, estuvo a 10 °C bajo cero, la Navidad más fría desde 1983, y los termómetros en Tampa, en Florida, bajaron de los cero grados, algo que no ocurría desde 1966.

*Con información de AFP y EFE