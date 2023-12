Toni Costa se sincera sobre su relación actual con Adamari López: 'No sabes qué sucede'

Adamari López y Toni Costa fueron pareja por casi 10 años y tuvieron una hija, Alaïa. Desde su separación, en 2021, han dejado claro que su relación prioriza su papel como padres. Sobre cómo ha evolucionado su relación con la actriz, su nueva pareja y cuidar de su hija, el bailarín español se sinceró en una entrevista.

Toni Costa conoció a Adamari López en 2011, cuando les tocó hacer equipo en el programa Mira quién baila. Poco imaginaba que empezarían una relación romántica y que llegaría a ser papá. Aunque la relación terminó en separación, el español considera que la mamá de su hija le enseñó muchas cosas.



“Yo siempre estaré agradecido porque me ayudó muchísimo, aprendí mucho, crecimos también y, sobre todo, me dio el mejor regalo de mi vida, que es una parte de mí también, que es nuestra hija Alaïa”, dijo en entrevista con Alejandro Chabán, en su canal de YouTube.

A pesar de que ya no tiene una relación amorosa con Adamari, Toni explica que su contacto es cordial y respetuoso. “Siempre yo tendré ese cariño y ese respeto porque es la mamá de mi hija. Puede haber cosas, altibajos… Pero al final del túnel está el respeto porque es la mamá de mi hija y de esa manera respeto a mi hija”, explicó el maestro de Zumba, quien actualmente es pareja de Evelyn Beltrán.

Adamari López y Toni Costa, separados, pero unidos por su hija Alaïa



“Mucha gente prefiere que siguiéramos juntos. Perdona, tú no sabes qué ocurre. Para que mi hija reciba lo mejor de nosotros, el 100%, si nosotros no estamos al 100% no lo va a recibir. Y, bueno, se dio así la cosa”, compartió el ex de Adamari López y agregó: “Uno cuando empieza una relación, uno cuando tiene una hija no piensa en que va a llegar un punto a lo mejor en el que se puede acabar, entonces son cosas que pasan, hay que lidiar con la situación. ¿Y quién es aquí la importante? Mi hija”.

Al mismo tiempo, reiteró que tanto él como la puertorriqueña están dispuestos a dejar de lado cualquier situación que hayan tenido como expareja, para darle lo mejor a la pequeña.

“Nosotros, por separado, tenemos que crecer. Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque eso nos va a llevar también a conectarnos a otro nivel y eso con base en nuestra hija, a trabajar en ello, a poder tener buena comunicación, a poder compenetrarnos; para los tiempos, en hablar de cosas futuras para lo que viene de la nena, de las vacaciones, 'te toca a ti, me toca a mí'; o sea son cosas que van llegando y eso va con el crecimiento”, explicó el maestro de baile.

Toni Costa usualmente comparte en redes sociales los momentos que pasa con su hija, Alaïa. Foto: Instagram @toni

¿Cómo vivió Toni Costa su separación de Adamari López?



“Todo tiene su proceso. Estoy seguro que con el tiempo va a ser mucho mejor", explicó Toni sobre cómo se siente actualmente con su situación familiar, en la cual él y Adamari López mantienen una relación cordial y priorizan el bienestar de su hija. Sin embargo, contó que la separación fue complicada y que no esperaba que fuera final. “Era como trabajar en un futuro, en ver qué pasaba. Pero se dio así y hay que aceptarlo”, reveló.

Sobre cómo fue separarse se Adamari López, Toni contó: “La parte mediática fue muy fuerte, fue una campaña en contra increíble. Y sí, es complicado. Eran 10 años y creas que no la gente había creado como esa familia […]. Pero fue fuerte”, dijo el bailarín.



También recordó lo vulnerable que se sintió y lo importante que fueron sus amigos para salir de la depresión.

“Fue fuerte porque yo me tuve que ir a casa de un amigo, mis cosas por en medio, tenía que ir resolviendo, no me sentía bien, bajé de peso muchísimo… Yo tenía un amigo que me abrió sus puertas, Borja Voces, yo lo llamé y le dije 'ha pasado esto' y me dijo 'vente para casa el tiempo que necesites hasta que encuentres un lugar y demás' y estuve un tiempo ahí y de verdad que fue de gran ayuda”, compartió el padre de Alaïa.

“Yo estuve pasándolo mal, superhundido, supermal”, contó Toni y reflexionó sobre como realmente se conoce a la pareja cuando hay una separación. “Ahí es cuando tú la conoces de verdad. Porque en ese momento ha perdido todo el compromiso o miramiento o lo que sea para sacar lo que de verdad tenía por ahí guardadito”, dijo el bailarín, sin revelar más detalles.