Trump, el cuarto presidente en no asistir a la posesión de su sucesor

En un día de toma de posesión como ningún otro en Washington, Joe Biden y Kamala Harris serán investidos este miércoles como presidente y vicepresidenta en una capital desierta y ocupada por el ejército.



La ceremonia, además, estará marcada por la ausencia del presidente saliente Donald Trump, que se convertirá así en el cuarto presidente que se niega a asistir a la investidura de su sucesor en toda la historia de Estados Unidos y el primero desde 1869, cuando Andrew Johnson hizo lo mismo.



(Le puede interesar: Siga aquí la posesión de Joe Biden como presidente de EE. UU.)

Trump dejará Washington este miércoles al amanecer, visiblemente interesado en no marcharse de la capital federal como expresidente. El magnate republicano partirá antes de que acabe su mandato hacia Florida, a su lujoso club de Mar-a-Lago, donde planea instalarse.



Después de salir en helicóptero desde los jardines de la Casa Blanca, Trump despegará desde la base militar de Andrews (Maryland) para su último vuelo a bordo del Air Force One.



El hecho no es una novedad, pues Trump anunció desde el 8 de enero que no asistirá a la investidura. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió el mandatario en Twitter.

A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero FACEBOOK

TWITTER

Pero los malos perdedores presidenciales se remontan a mucho tiempo atrás. En 1801, el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, despreció a su sucesor, Thomas Jefferson, y abandonó la Casa Blanca al amanecer después de calificar a su exvicepresidente de "mezquino, hijo de mala vida de una india mestiza".



Su hijo, John Quincy Adams, ganó en 1824 una apretada elección frente Andrew Jackson, quien denunció fraude. Cuatro años después, Jackson tuvo su revancha tras una campaña aún más polémica.



(Lea aquí: Biden alista decretos y prepara discurso de investidura ‘optimista’)



Al igual que su padre, Adams Jr. fue un mal perdedor y abandonó la Casa Blanca la noche previa a la investidura. Jackson, quien llevó a Washington a sus esclavos, es considerado un héroe por Trump, quien tuvo su retrato junto al escritorio en la Oficina Oval.



En 1841, el demócrata Martin Van Buren no se presentó a la toma de

posesión de su sucesor William H. Harrison, quien contrajo neumonía y murió después de dar el discurso inaugural más largo de la historia en un clima frío y húmedo sin sombrero, abrigo ni guantes.



Andrew Johnson fue el último en boicotear en 1869 a su sucesor Ulysses Grant, quien rechazó su ofrecimiento de compartir el carruaje hasta el Capitolio.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Angela Weiss. AFP

Eventos dramáticos

Sin embargo, más allá de los desaires, se han presentado situaciones verdaderamente dramáticas durante las investiduras presidenciales en el país norteamericano.



Abraham Lincoln esquivó a un grupo de asesinos que lo esperaban para matarlo cuando se dirigía a su investidura el 4 de marzo de 1865, pero pasó cerca del hombre que lo asesinaría el mes siguiente.



(Lea también: Los retos que le esperan al nuevo jefe de la Casa Blanca)



En efecto, el actor John Wilkes Booth, que dispararía fatalmente a Abraham Lincoln 41 días después en un teatro de la capital, estaba parado en la escalinata del Capitolio cuando el presidente juró su segundo mandato.



Booth y sus conspiradores ya habían intentado secuestrar a Lincoln. Con la Guerra Civil estadounidense a punto de finalizar, Booth dijo que lamentaba no tener un arma en la investidura, ya que hubiera tenido una "excelente oportunidad de matar al presidente si lo hubiera querido".



La toma de posesión de John F. Kennedy en enero de 1961 fue un presagio de la tragedia que vendría después. Había tensión por el hecho de que fuera el primer católico en ser elegido presidente en Estados Unidos, un hecho histórico en un país profundamente protestante.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama tuvo que jurar dos veces debido a un tecnicismo en su investidura de 2009 (foto archivo). Foto: Alex Edelman. AFP

Un incendio en el podio llevó a los agentes del servicio secreto a actuar por temor a un intento de asesinato. Kennedy, que mantuvo la calma y la sonrisa y siguió con su ahora legendario discurso inaugural, fue asesinado dos años después.



Varias horas después del asesinato de Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, el vicepresidente Lyndon Johnson juró el cargo en el avión presidencial, estacionado en la pista del aeropuerto de la ciudad.



(Además: Así será la ceremonia en la que Biden tomará posesión de su cargo)



El fatal discurso de Harrison en 1841 no fue la única vez que el clima invernal causó estragos en las tomas de posesión. La segunda investidura de Ronald Reagan en 1985 se celebró en la Casa Blanca ante temperaturas inferiores a 14 °C bajo cero.



No obstante, el clima fue primaveral en 1953 cuando Dwight Eisenhower fue atacado en broma por el vaquero de Hollywood Montie Montana durante su desfile.



Barack Obama, el primer presidente afro de Estados Unidos, debió jurar dos veces debido a un tecnicismo en su investidura de 2009.



El titular de la Corte Suprema, John Roberts, confundió las palabras, por lo que que Obama tuvo que prestar juramento nuevamente al día siguiente en la Casa Blanca. Herbert Hoover tuvo ese mismo problema en 1929.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP

Le recomendamos leer

- Amplían a más de 20.000 número de soldados para investidura de Biden



- Melania se despide con un video que se contrapone a posición de Trump



- Kamala Harris, la primera mujer en ser vicepresidenta de EE. UU.