Todo lo que debe llevar a su cita de datos biométricos con el Uscis y quizá no sabía

Como parte de algunos trámites migratorios en Estados Unidos, las personas son citadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para capturar sus datos biométricos, los cuales son checados con otros registros para comprobar su identidad y elegibilidad. Al asistir a la cita de Servicios Biométricos, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos.

De acuerdo al Código de Reglamentos Federales (CFR por sus siglas en inglés), Uscis tiene “la autoridad general para exigir y recopilar datos biométricos de cualquier solicitante, peticionario, patrocinador, beneficiario u otra persona que resida en Estados Unidos para cualquier beneficio de inmigración y naturalización”. Esto implica capturar huellas digitales, fotografía y firma.

Cuando una persona recibe su cita de Servicios Biométricos, debe asistir a un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC). La fecha, hora y ubicación del lugar aparecen en la notificación de la cita, llamada Formulario I-797C, Notificación de Acción, la cual puede incluir alguna indicación especial para su caso específico.

Es importante llevar su notificación, conocida como el Formulario I-797C, a su cita de Servicios Biométricos. Foto: iStock

¿Qué llevar a la cita de Servicios Biométricos?



Al asistir a su cita de Servicios Biométricos es importante presentarse, de forma puntual, el día y hora que le fueron asignados en el Centro de Asistencia en Solicitudes. Una vez en la oficina, el trámite no toma mucho tiempo, es posible que no demore más de 15 o 20 minutos, de acuerdo a la organización Immigration Help.

A su cita de Servicios Biométricos deberá llevar:

La notificación que recibió de su cita, Formulario I-797C, Notificación de Acción. Una identificación válida con fotografía, puede ser su pasaporte, licencia de conducir o Green Card. Cualquier documento que Uscis le haya indicado en la notificación de la cita.

Uscis recomienda imprimir y guardar una copia de la solicitud o petición que completó y señala que no podrán proporcionar una copia durante la cita. Por otra parte, no debe llevar a su cita de Servicios Biométricos armas de ningún tipo, alimentos, cámaras o dispositivos electrónicos.