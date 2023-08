El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter este miércoles contra el tratado de libre comercio que se firmó hace más de 10 años con Estados Unidos y anunció, durante un discurso en el Huila, su intención de "renegociar" el acuerdo con este país.



(En contexto: Presidente Petro critica TLC con Estados Unidos y anuncia que buscará su renegociación)



El mandatario, sin embargo, no fue claro sobre qué mecanismos piensa activar para lograr ese objetivo. Una claridad que es esencial para entender el alcance de su propuesta y los chances reales que tiene de prosperar. Una "renegociación" -como la que plantea Petro- implicaría cambios mayúsculos en el tratado que tendrían que ser ratificados por los congresos de ambos países.

Esto por que en el caso de Estados Unidos, según diversos analistas consultados por este diario, las posibilidades de que se apruebe un nuevo tratado en el actual contexto político son cercanas a cero. Y en el remoto caso de que se diera, sostienen, sería en detrimento para el país como sucedió con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA) cuando el presidente Donald Trump forzó una renegociación.



(Además: 'Confiamos en que autoridades van a investigar caso de Nicolás Petro': Estados Unidos)



Sin embargo, si se trata de una "revisión", el desenlace podría ser distinto.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

De hecho, las revisiones están previstas dentro del mismo acuerdo y se adelantan a través de la Comisión de Libre Comercio, que se debe reunir anualmente. Dentro de ese marco son posibles ajustes menores a las reglas de origen, al igual que la modernización y flexibilización de algunos aspectos siempre y cuando estos no toquen el actual acceso al mercado que se acordó o la imposición de nuevos aranceles, entre otros.



EL TIEMPO les pidió a diferentes dependencias del gobierno aclarar las palabras del presidente Petro pero aún no obtiene respuesta.



(Siga leyendo: Los casos de estafa en Miami a colombianos que buscan migrar a Estados Unidos)



Para el ex embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker, cuando Petro dice que quiere renegociar está generando más preguntas que respuestas. Según Whitaker, cosas como lograr el acceso de productos agrícolas colombianos al mercado de Estados Unidos podrían lograrse sin una renegociación. Es decir, a través de acuerdos entre ambos gobiernos que no requieran aprobación legislativa.



"Pero si lo que quiere es limitar las exportaciones agrícolas estadounidenses a Colombia, eso sí generaría una oposición significativa de los productores agrícolas estadounidenses", y probablemente no avanzaría, afirma el ex embajador.



(Lea también: ¿Por qué en el Congreso de EE. UU. algunos piensan que Petro es un malagradecido?)



Según Whitaker, la otra pregunta relevante es si a Estados Unidos está interesando en una renegociación como la que plantea Petro.



"La administración de Biden ha sido muy complaciente con el gobierno de Petro. Pero desde que asumió el cargo, Biden no ha entrado en una sola negociación comercial nueva, prefiriendo centrarse en fortalecer la economía estadounidense. Por otra parte, si bien el Congreso no juega un papel directo en las negociaciones comerciales, aquellos miembros que en general son escépticos sobre los enfoques del gobierno de Petro, especialmente con respecto a enfrentar la producción y el tráfico de narcóticos, cuestionarán la conveniencia de reabrir un TLC que es funcional en este momento", dicen el ex embajador.



(Lea también: Congreso de Estados Unidos muestra sus divisiones sobre el Gobierno de Gustavo Petro)

La administración de Biden ha sido muy complaciente con el gobierno de Petro. Pero desde que asumió el cargo, Biden no ha entrado en una sola negociación comercial nueva. FACEBOOK

TWITTER

Además, dice Whitaker, aún si se llevara a cabo una negociación, la administración Biden "se enfocaría en temas de importancia para ellos, incluido el refuerzo de las protecciones laborales (un punto delicado desde hace mucho tiempo en el TLC con Colombia) y la implementación de nuevas disposiciones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente. Al fin y al cabo, Colombia tiene derecho a pedir que se lleven a cabo estas discusiones. Pero saber exactamente lo que quiere y comprender el clima en Washington será fundamental en el resultado final".



Para Antonio Ortiz-Mena, experto en Comercio en Albright Stonebridge Group y uno de los negociadores mexicanos durante NAFTA, una renegociación sería como abrir "una caja de pandora" que, además, probablemente solo le traiga pérdidas a Colombia.



(Siga leyendo: 'Diferir recursos de Estados Unidos pondría en riesgo avances democráticos en Colombia')

Facebook Twitter Linkedin

El TLC con Estados Unidos es uno de los principales acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia. Foto: Yomaira Grandett - Archivo / EL TIEMPO

Ortiz-Mena cree que la probabilidad de que algo así prospere en el actual Congreso cuando ni siquiera existe la figura de Fast Track, que le permite al presidente negociar sin la intervención del legislativo, es cercana a uno cero. Y por eso recomienda explorar el mecanismo de revisión de la Comisión de Libre Comercio.



(Además: ONGs de Estados Unidos defienden a Petro y piden que se mantenga la ayuda para Colombia)



"Lo que le diría muy respetuosamente a los colombianos, como mexicano, es que traten de otorgar la mayor certidumbre sin sorpresas en torno a las reglas y compromisos internacionales. Y, dentro de los mismos acuerdos, ver como se puede favorecer más a las regiones y sectores afectados. No confundir medios con fines. El fin es cómo otorgar el mayor apoyo a los segmento más pobres o menos favorecidos del campo. Pero el medio no es renegociar el TLC sino aprovecharlo mejor", le dijo Ortiz-Mena a este diario en una entrevista pasada.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @serrgom68