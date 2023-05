Un millar de migrantes acampa precariamente en el centro de la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, desbordada por la llegada masiva de personas que han decidido arriesgarse a viajar de Estados Unidos, antes de que este jueves se levante el Título 42, una norma que ha permitido las expulsiones inmediatas por motivos sanitarios.



Sin embargo, la esperanza que motiva a los miles de migrantes a viajar ilegalmente al país norteamericano por el levantamiento de esta norma puede ser rápidamente socavada por el Título 8, una medida ya existente que autoridades han advertido que utilizarán para evitar la migración masiva irregular.



La incertidumbre en la frontera crece antes del fin del Título 42. Son cientos los migrantes que interpretan la desaparición del Titulo 42 como una oportunidad para ingresar a Estados Unidos pese a la permanencia de otras restricciones.



Washington ha aclarado que el término de la citada medida no implica acabar con todas las restricciones, pero muchos de los migrantes mantienen la esperanza de que las autoridades estadounidenses los dejen pasar.



Cerca de 200.000 personas intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos cada mes. Foto: Guillermo Arias. AFP

La normativa migratoria Título 42 fue adoptada por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) bajo el pretexto de la pandemia para permitir las expulsiones exprés alegando problemas sanitarios.



Sin embargo, esta ya existía desde la Segunda Guerra Mundial. El Título 42 fue creado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para evitar la propagación de enfermedades en el territorio estadounidense.



A pesar del fin de esta normativa, criticada por el actual gobierno del demócrata Joe Biden, existen otras medidas que las autoridades ya han anunciado que harán uso para controlar el flujo masivo de migrantes.



Entre ellas está el estricto Título 8, una normativa que ha existido desde 1940 y que se implementará para expulsar a todo aquel que atraviese irregularmente por la frontera de Estados Unidos.

Migrantes en frontera con México y Estados Unidos Foto: EFE,

¿Qué es el Título 8?

El pasado 14 de diciembre, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, ya había advertido en un comunicado que se seguirán expulsando a los migrantes en virtud de la política conocida como Título 8.



“Quisiera ser claro sobre esto: con o sin Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas”, afirmó Mayorkas.



Se trata de la implementación de leyes ya existentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia de coronavirus y la implementación del Título 42.



La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, dice un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York.



Agrega que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica Estados Unidos para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones" no solo para aquellos que intenten cruzar irregularmente, sino también "para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.



En la ciudad fronteriza de El Paso, el flujo migratorio aumentó un 280 % Foto: Patrick T. Fallon / AFP

En la práctica, esto significa que de acuerdo a lo estipulado en el Título 8, los migrantes que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos pueden ser arrestados y procesados para una deportación rápida, algo muy similar a la actual normativa vigente, pero con una clara diferencia respecto a las sanciones.

El Departamento de Seguridad Nacional agrega que, bajo el Título 8, “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”.



“El Departamento de Seguridad Nacional se ha estado preparando para el fin de la orden de salud pública del Título 42 desde hace más de un año. En otoño de 2021, comenzaron los esfuerzos de planificación de contingencia que incluyeron la creación de un plan operativo y la realización de ejercicios de simulacro continuos”, dice el comunicado.

Valla fronteriza entre Estados Unidos y México en San Luis, Arizona. Foto: EFE

¿A quiénes podrán deportar?

El Título 8 no solo permite expulsar a personas que no tienen una causa probable de asilo. La lista de deportables incluye:



- Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a Estados Unidos sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad.



- Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración.



- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo.



- Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.



- Personas que han cometido delitos de bajeza moral.



- Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más.- Personas que tengan múltiples condenas penales.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de agencias.