Este jueves, tras casi tres años de vigencia, expira el Título 42, una polémica medida de la presidencia de Donald Trump que les permitía a las autoridades expulsar de Estados Unidos a todo el que se apareciera en sus fronteras, alegando que en el país existía una emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19.



Por esta vía, por lo menos tres millones de personas fueron devueltas a sus países de origen, transportadas a México, sin que sus casos de asilo atravesaran el proceso legal que existe en el país para los solicitantes de esta figura.



En su reemplazo, EE. UU. volverá a aplicar el llamado Título 8 —o su proceso regular en este tipo de situaciones—, pero bajo la amenaza de que continuarán deportando de manera 'exprés' a los detenidos que no califiquen para el asilo y con fuertes sanciones, que incluyen hasta la cárcel para quienes se aparezcan en la frontera.



A pesar de que la fecha para el fin del Título 42 se conoce desde hace meses, la expectativa es alta y las autoridades temen la llegada de todo un tsunami de migrantes a partir de esta semana que podría exacerbar la crisis que se vive en la frontera sur.



Para hablar del tema, EL TIEMPO entrevistó a Tom Cartwright, especialista de Testigos en la Frontera, una organización que defiende los derechos de los migrantes.

El fin de la emergencia sanitaria que dio vida al polémico Título 42 es este jueves y hay mucha expectativa por lo que pueda pasar, y se habla de un tsunami de migrantes listos para ingresar a EE. UU. Usted está en Texas, en la zona de frontera. ¿Cuál es la situación allí?



Recientemente ha habido un mayor número de migrantes que en el pasado y creo que muchos de nosotros lo esperábamos porque el Título 42 lleva en vigor más de tres años, básicamente cerrando la frontera, y desde entonces hemos estado expulsando a la gente a México. Así que hay mucha gente esperando en México y eso, combinado con la falta de un buen flujo de información sobre lo que va a pasar el 11 de mayo, creo que crea mucha incertidumbre en la gente y, por lo general, la gente ante la incertidumbre prefiere actuar y no esperar. Es algo que se veía venir.

Y la administración y los estados llevan meses preparándose,¿cree que están listos para enfrentar la situación?



Creo que las primeras semanas serán difíciles porque habrá muchas cosas nuevas y mucha gente. Pero creo que después de unas semanas o un mes, las cosas probablemente se calmarán. Pero siempre es difícil. La gente se ha estado preparando a lo largo de la frontera. La gente que proporciona ayuda humanitaria, los refugios, etc. Últimamente ha habido mucha coordinación con el Gobierno para comprender lo que va a ocurrir y pensar realmente en cómo responder de forma humanitaria en lugar de solo enfrentar esto desde una perspectiva de orden público y aplicación de la ley.

Usted escribió recientemente un artículo en el que dice que el Título 42 nunca debió existir, pero también critica los planes de la administración Biden para un mundo pos Título 42. ¿Por qué?



Ciertamente apreciamos las nuevas vías que se han establecido, como los centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, y algunas de las otras nuevas vías legales para ciudadanos de cuatro nacionalidades. Pero eso no puede ser un reemplazo para el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos. Y la Agencia para el Control de Fronteras y Aduanas (CBP, por su sigla en inglés) no puede ser la única vía para que alguien pueda acercarse a los Estados Unidos y pedir protección aquí. Y algunas de las nuevas cosas que se han propuesto, como la regla que prohíbe el asilo en EE. UU. si se pasó por un país de tránsito o tercer país, que es esencialmente un regreso a los días de Trump, son cosas que nos parecen realmente difíciles de aceptar pues lo que se hace es poner un enorme obstáculo en frente de la gente que quiere pedir protección en EE. UU. y a lo que tienen derecho.

Migrantes en frontera con México y Estados Unidos. Foto: EFE

Entre ellas, la administración ha dicho que si bien expira el Título 42, bajo el Título 8 (o el proceso regular) también piensan deportar de manera expedita y que vetarán o hasta meterán a la cárcel a los migrantes que reincidan. ¿Es eso legal?



Bueno, voy a esperar a que los abogados y expertos en eso respondan, pero no parece que lo sea. Parece que va en contra de todas las leyes de asilo que están en vigor a nivel nacional e internacional. Así que tendremos que ver esto dónde para. Pero la prohibición de asilo para los que pasen por un tercer país de tránsito parece especialmente atroz.

¿Qué opina de la decisión de enviar a tropas de la Guardia Nacional para que ayuden en la frontera?



En lo que a mí respecta, me pareció de muy mal gusto, porque juega a favor de la narrativa de que hay una invasión. Se envían tropas cuando hay una invasión. Entiendo que su fin es solo ayudar con tareas administrativas, pero es también un mensaje que están mandando y se debió evitar.

En todo caso, esto parece una encrucijada para Biden. Si se pone firme, es criticado por su base. Si no lo hace, entonces lo atacan los republicanos…



Sí. Y yo diría que nunca vas a satisfacer a la gente de la derecha. Los Greg Abbott (gobernador de Texas) del mundo no estarán satisfechos hasta que haya cero personas pidiendo protección en Estados Unidos. Así que, en mi opinión, creo que debería hacer lo correcto, lo correcto para la gente desde una perspectiva humanitaria. Haga lo que haga, la derecha lo va a criticar.

Pero ¿qué hay de malo en el argumento de los republicanos, y también por momentos de Biden, de que si bien hay vías legales para llegar a EE. UU., lo que no se puede es aparecerse en la frontera o meterse de manera ilegal?



El contraargumento sería que es legal cruzar entre puertos o países y pedir asilo y al poner la prohibición de tránsito están poniendo una barricada. En segundo lugar, los puertos, estos puntos no tienen capacidad para procesar el número de personas que llega a ellos. Por lo tanto, no es una manera efectiva de procesar a los que quieren venir. Además, las llamadas vías legales son muy estrechas. Estamos hablando de un número mínimo de personas en comparación con los 3 millones de personas que hemos expulsado en los últimos tres años. Así que apreciamos las vías legales, pero no pueden ser un sustituto. Y muchas de ellas, por cierto, son específicas de acuerdo con la nacionalidad de la personas. Por tanto, no podemos permitir que esas vías legales, estrechamente definidas y en pequeño número, sustituyan el derecho legal de las personas a solicitar asilo en Estados Unidos.



Cerca de 200.000 personas intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos cada mes. Foto: Guillermo Arias. AFP

Muchos de los que llegan pidiendo asilo vienen de países en guerra, o donde son perseguidos. Pero otros, y eso incluye a muchos de los colombianos, llegan por razones económicas. El razonamiento es que EE. UU. no puede recibir a todos los que no les va bien económicamente en sus países de origen. ¿Qué opina?



Hay una diferencia entre decir que todo el mundo tiene derecho a pedir asilo y protección en Estados Unidos y que todo el mundo tiene derecho a venir a Estados Unidos. Son dos cosas muy distintas. Tenemos un tribunal para juzgar esas solicitudes. Pero lo que no es correcto es poner trabas para que la gente ni siquiera pueda presentar esa solicitud.

El contraargumento a eso suele ser que como no hay forma de procesar toda esas solicitudes, una vez llegan tienen que soltarlos en EE. UU. mientras avanza el proceso y después no vuelven y terminan quedándose de ilegales.



Eso de que no vuelven a las cortes y se quedan no es cierto. La mayoría regresa a sus citas y encara el proceso. Pero hay un par de cosas adicionales. Que alguien venga por motivos económicos no significa que no debamos quererlo en Estados Unidos, que no debamos analizar cuáles son los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos. No estoy seguro de que la gente se detiene en esto. Sé que mis abuelos vinieron a este país por razones económicas y se les permitió quedarse y construir una vida. Y lo que estamos diciendo ahora es no, alguien tiene que estar literalmente con la soga al cuello o al borde la muerte antes de que pueda pedir protección y se te permita inmigrar. Pero la otra es ¿por qué no ponemos los recursos allí? Si pensamos que estamos gastando miles y miles de millones de dólares en controles fronterizos, ¿por qué no destinar parte de ese dinero a fines humanitarios, a la gestión de casos, a ampliar la capacidad de los tribunales para que los casos avancen?

¿Y por qué cree que eso no pasa?



No creo que sea algo que el Congreso vaya a hacer porque a los republicanos, y esta es mi opinión personal, les favorece el tema migratorio para sus fines políticos. Creen que es un tema ganador en términos electorales. Les encanta el caos en la frontera y no quieren soluciones para el problema.

Se espera que la administración Biden amplíe el programa de reunificación familiar, que ahora incluiría a colombianos y otros centroamericanos, ¿ve esto como un paso en la dirección correcta?¿Por qué han tardado tanto para tomar una medida que parece lógica?



Tiene mucho sentido y es un gran paso. ¿Por qué ha tardado tanto? No lo sé. De nuevo, creo que la política juega un papel importante en muchas de estas cosas. No hay razón por la que esto no debería haber sucedido hace mucho tiempo. Pero hay otras sin explicación, como lo de la Deportación Diferida para los que llegaron siendo menores (Daca). Algo que no se entiende sin un elemento político de por medio.

Por último, ¿cuál es su lectura de la muerte de 8 migrantes esta semana en Texas tras ser arrollados por un carro? ¿Cree que fue un accidente o un acto deliberado y antiinmigrante?



Es difícil hablar de este caso concreto porque la investigación aún no ha terminado y no me gusta especular sobre cosas de las que no conozco los hechos. Sin duda hay indicios, al menos por parte de personas que han hablado en la prensa, sobre lo que oyeron decir al responsable. Si son ciertos, habría sido inspirado por algo más que un simple accidente. Pero sí diré que está muy claro que la retórica que se escucha los pone en peligro, se equipara a los que quieren venir con subpersonas.



Cuando hubo un tiroteo en Texas, el gobernador Abbott dijo que a las personas a las que dispararon eran extranjeros ilegales, que es una manera de decir que quizá no debería importar tanto por que no estaban aquí legalmente. Y eso es hacer una caracterización atroz de un ser humano.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington