Estados Unidos anunció este miércoles que desplegará 1.500 militares más en la frontera con México que "no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden", ante un previsible aumento de migrantes cuando se levante la norma que permite impedir la entrada a muchos de ellos.



El 11 de mayo quedará sin vigor una polémica norma sanitaria conocida como Título 42, que permite bloquear o expulsar de inmediato a la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar.

¿Qué es el título 42 y qué viene ahora? Abecé.

¿Qué es el Título 42?

En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.



Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por parte de Rusia, o para menores que no estén acompañados.



(Lea también: EE. UU.: incertidumbre reina en la frontera tras decisión de mantener Título 42)

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes del refugio de la Iglesia del Sagrado Corazón cerca de la frontera de Estados Unidos con México aguardaban el final del Título 42. Foto: EFE

¿Por qué recibe tantas críticas?

Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales, pues estiman que es "inhumano" impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición.



Según ellos, el dispositivo actual solo motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.



Bajo el Título 42 se han llevado a cabo 2,7 millones de expulsiones, según sus cálculos.



Ante su inminente levantamiento, el lunes, los alcaldes de las ciudades texanas de Laredo y El Paso, en la frontera con México, declararon el estado de emergencia para "prepararse ante el aumento de migrantes que se espera".



(Le puede interesar: ¿Colombianos podrán viajar sin visa a Estados Unidos en el 2023?)

¿Por qué ha sido foco de una batalla judicial?

El Título 42 ha sido objeto de varias batallas judiciales distintas. Una jurisdicción de primera instancia, y luego una de apelación, se pronunciaron a favor de derogarla.



Un juez federal en el Distrito de Columbia falló a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42 a partir del 21 de diciembre. Pero la decisión fue recurrida por los fiscales de 19 estados y por el Gobierno de Biden. Este juez, Emmett Sullivan, negó la moción de los 19 estados para intervenir en este caso.



Así, los fiscales acudieron a la Corte Suprema, pidiéndole suspender de manera cautelar el Título 42 y revisar la decisión del tribunal en menor instancia que les impidió intervenir en el juicio.

Facebook Twitter Linkedin

Valla fronteriza entre Estados Unidos y México en San Luis, Arizona. Foto: AFP

La petición de los 19 estados argumentaba que el levantamiento del Título 42 iba a provocar "un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular".



En su demanda ante el Supremo, los fiscales dieron por hecho que el fin de esta política iba a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán "dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica".



"Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42", apuntaron en la petición al Supremo.



(Siga leyendo: 2022, el año en que más migrantes han fallecido en la frontera México-EE. UU.)

En diciembre, un juez de la Corte obligó a las partes implicadas a presentar una respuesta en un plazo de 24 horas. Tras recibir las respuestas, el Supremo debía decidir si permitía que el Título 42 se mantuviera en pie mientras las cortes de menor instancia resuelven el caso.



Y finalmente, esa fue la decisión que llegó en diciembre cuando el Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió a congelar la suspensión del Título 42 mientras se discutía en los tribunales el futuro de esta norma.

Pero tras la pelea en la Corte, el Título 42 dejará de estar en vigor con la ley promulgada en abril que da por finalizadas el día 11 las actuales declaraciones de emergencia nacional y de salud pública decretadas por Trump en 2020 por la pandemia.

Facebook Twitter Linkedin

Solicitantes de asilo esperan a ser procesados por un agente de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos. Foto: AFP

¿Qué viene tras el fin del Título 42?

El Título 42 será reemplazado por el Título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar y, a diferencia del Título 42, los sancionará con una prohibición de reingreso de al menos cinco años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.



El Pentágono también anunció que a partir del 10 de mayo y por un periodo de 90 días se mandarán a 1.500 soldados de refuerzo a la frontera con México para respaldar a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.



Consciente de que el tiempo se agota, el DHS intenta abordar el problema desde diversos frentes. A finales de abril anunció varias medidas como la apertura de centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar en el país. También promete "simplificar" los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos y los extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.



Seguirá vigente la aplicación CBP One para que los migrantes puedan agendar desde México una hora y lugar para presentarse en un puerto de entrada. Y proseguirá asimismo la entrada de cupos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

Varios albergues en ciudades fronterizas rechazan migrantes indocumentados, quienes deben dormir en la calle Foto: EFE/Octavio Guzmán

Pero varios grupos en EE. UU., en especial los republicanos, ya reclamaron al presidente Biden una política "aceptable" contra la inmigración irregular en la frontera sur.



Los republicanos Lindsey Graham, John Cornyn y Ted Cruz advirtieron en conferencia de prensa que la expiración de esa normativa exacerbará el ya de por sí "desastre humanitario y de seguridad" en la frontera con México.



"El 11 de mayo va a ser un día de pesadilla para los estadounidenses. (El Título 42) Es una de las herramientas más efectivas para desalentar la inmigración ilegal. La semana que viene se va a desatar el infierno", destacó Graham en el Senado.



Para Cornyn, "lo que actualmente es una inundación de gente (en la frontera) va camino de convertirse en un tsunami". "Estamos aquí para decir: si piensas que las cosas ya están mal, van a ir a peor".



Los republicanos estiman que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. "En los próximos 90 días, van a (ver) de 900.000 a 1,1 millones" de migrantes cruzando la frontera, pronosticó Graham.

Biden ha puesto fin a la construcción del muro que su predecesor, el republicano Donald Trump, quería levantar en la frontera con México, pero ha incumplido su promesa de reforma migratoria para abrir la vía a la ciudadanía a millones de migrantes y sobre todo a los "soñadores", los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños.



Y es que el margen de maniobra de Biden es muy limitado desde el comienzo de su mandato y especialmente ahora, con el Congreso dividido: el Senado en poder de los demócratas y la Cámara de Representantes con ligera mayoría republicana. Tampoco le ayuda que republicanos radicales gobiernen algunos estados y que la Corte Suprema sea claramente de corte conservador.



Por lo pronto, el gobierno toma medidas urgentes para hacerle frente al fin del Título 42.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE

Más noticias

Conmoción en Argentina: niño fue asesinado por sus padres por un chocolate

En EE. UU., muere congelado hombre sin hogar que intentaba ver a su familia

Fotos de la letal tormenta del siglo que congeló a EE. UU.: van 50 muertos