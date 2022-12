La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener vigente el Título 42, una medida adoptada durante la pandemia por la administración de Donald Trump con la que se estableció la expulsión inmediata de migrantes del país.



El máximo tribunal de Estados Unidos tomó la decisión tras estudiar una impugnación realizada por 19 estados, que afirmaban que levantar el Título 42 supondría una emergencia inmediata ante la posibilidad de que la frontera quedase abierta y se permitiera la entrada masiva de migrantes.



¿Qué viene tras la decisión de la Corte y cuál es su impacto para los migrantes? Le contamos en este abecé.

¿Qué es el Título 42?

En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.



Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por parte de Rusia, o para menores que no estén acompañados.



Migrantes del refugio de la Iglesia del Sagrado Corazón cerca de la frontera de Estados Unidos con México aguardaban el final del Título 42. Foto: EFE

¿Por qué recibe tantas críticas?

Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales, pues estiman que es "inhumano" impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición.



Según ellos, el dispositivo actual solo motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.



La normativa ha permitido que se lleven a cabo más de 1,5 millones de expulsiones en la frontera, desde que entró en vigor en marzo del 2020, según datos de la organización International Rescue Coommittee (IRC).



Ante su posible levantamiento, varios municipios situados en la frontera sur de Estados Unidos comenzaron a instalar vallas y rejas metálicas.



¿Por qué el caso llegó a la Corte Suprema?

El Título 42 ha sido objeto de varias batallas judiciales distintas. Una jurisdicción de primera instancia, y luego una de apelación, se pronunciaron a favor de derogarla.



Un juez federal en el Distrito de Columbia falló a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42 a partir del 21 de diciembre. Pero la decisión fue recurrida por los fiscales de 19 estados y por el Gobierno de Biden. Este juez, Emmett Sullivan, negó la moción de los 19 estados para intervenir en este caso.



Así, los fiscales acudieron a la Corte Suprema, pidiéndole suspender de manera cautelar el Título 42 y revisar la decisión del tribunal en menor instancia que les impidió intervenir en el juicio.

Valla fronteriza entre Estados Unidos y México en San Luis, Arizona. Foto: AFP

La petición de los 19 estados argumentaba que el levantamiento del Título 42 iba a provocar "un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular".



En su demanda ante el Supremo, los fiscales dieron por hecho que el fin de esta política iba a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán "dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica".



"Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42", apuntaron en la petición al Supremo.



Entonces, ¿qué decidió la Corte?

La decisión del pasado lunes del juez de la Corte obligó a las partes implicadas a presentar una respuesta en un plazo de 24 horas. Tras recibir las respuestas, el Supremo debía decidir si permitía que el Título 42 se mantuviera en pie mientras las cortes de menor instancia resuelven el caso.



Y finalmente, esa fue la decisión que llegó este martes. El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió a congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.

¿Qué reacciones causó la decisión?

Organizaciones en defensa de los derechos humanos criticaron la decisión del Supremo de mantener el Título 42, señalando que prohíbe el derecho al asilo.



"La decisión del Supremo tendrá consecuencias mortales para las personas que huyen de la persecución", señaló Melissa Crow, abogada del Centro para Estudios de Género y de Refugiados de la Universidad de Hastings, con sede en California, en un comunicado.



La organización International Rescue Coommittee (IRC) también lamentó la orden del tribunal y señaló que mantener el Título 42 "niega el derecho legal que tienen los solicitantes de asilo a pedir protección en EE. UU".



Al contrario, el fallo fue inmediatamente aplaudido por el bando conservador. "Permitirá evitar que las poblaciones que viven en la frontera se hundan en el caos más total", declaró el representante tejano Tony Gonzales.



Solicitantes de asilo esperan a ser procesados por un agente de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos. Foto: AFP

¿Hasta cuándo podría mantenerse el Título 42?

Ahora, el Supremo mantiene la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes en su periodo de audiencia, y eso no será hasta febrero del año próximo.



El alto tribunal tendrá que tomar una decisión después, una vez estudiado el caso, y se desconoce cuánto puede tardar en hacerlo, aunque se espera que la decisión sea entregada el próximo verano.



El Supremo debe ahora escuchar los argumentos y decidir si los estados pueden o no estar personados en el caso que debe decidir el citado juez federal del Distrito de Columbia.

¿Qué pasará entonces con los migrantes?

Tras conocerse el fallo, el Gobierno de EE. UU. afirmó que seguirá expulsando a la mayoría de las personas que lleguen a la frontera usando el Título 42 y fue claro en que la frontera no se encuentra abierta.



"La frontera no está abierta y seguiremos aplicando nuestras leyes", escribió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.



La medida, en todo caso, deja en el limbo a cientos de personas que esperan en México para poder pedir asilo en EE. UU., pues numerosos migrantes aguardaban en las últimas semanas cerca de la frontera, con la esperanza de poder solicitar asilo en el país norteamericano.

Después de haber cruzado miles de kilómetros y haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos la hostil selva del Darién (en la frontera entre Colombia y Panamá), los migrantes se enfrentan a una decisión: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular.



Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la Patrulla Fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de acuerdos entre el Gobierno mexicano y el estadounidense.



Desesperados, algunos deciden arriesgarse, buscando un hueco o una compuerta abierta en el muro fronterizo o bien pagando a coyotes sumas de hasta 1.000 dólares para que los guíen a través de caminos para evadir ser capturados por la Patrulla Fronteriza.

Nicolás Palazzo, abogado del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, le dijo a Efe que la restricción en la frontera "crea una situación absurda donde la gente trata muchas veces de entrar (...) y se genera un boom económico para los coyotes".

Varios albergues en ciudades fronterizas rechazan migrantes indocumentados, quienes deben dormir en la calle Foto: EFE/Octavio Guzmán

Las políticas que buscan disuadir la migración, dice Palazzo, tienen un gran fallo y es que no comprenden en su profundidad el motor que mueve a las personas a dejar sus hogares y atravesar países, muros y peligros.



"No se entiende bien la desesperación que la gente tiene para entrar. Aún sabiendo que hay una política de expulsión, aún sabiendo el riesgo y los peligros de cruzar de esta manera, la gente lo sigue haciendo", destacó el abogado.

Al momento de irse de Washington para salir de vacaciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que la medida debió cesar hace tiempo, pero que su administración respetaría la decisión de la Suprema Corte, a la espera de su decisión final, "al parecer en junio".



"Hasta esa fecha debemos aplicarla", agregó el mandatario. Poco después del anuncio de la Suprema Corte, la Casa Blanca pidió a los congresistas adoptar una reforma "integral" del "deficiente sistema migratorio" estadounidense.



Durante su campaña electoral, Biden prometió una amplia reforma del sistema migratorio, pero todas sus propuestas legales se han empantanado en el Congreso.



Las llegadas clandestinas a la frontera con México rompen actualmente récords históricos, con más de 200.000 arrestos realizados en el mes de noviembre.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE

