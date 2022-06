Un estudiante de una escuela de Brownsville (Texas) fue detenido este jueves después de que hallaran un arma y municiones en su vehículo, informaron autoridades escolares, que se encuentran bajo alerta tras el tiroteo de Uvalde.



El estudiante fue detenido en la Escuela Secundaria Veterans Memorial Early College, tras realizarse un chequeo rutinario al vehículo del joven en el que se encontraron un arma y varias cajas de municiones la mañana de este jueves.



Las autoridades escolares han estado realizando inspecciones de rutina a los estudiantes y sus vehículos, y eso llevó al hallazgo, dijo en un comunicado el Distrito Escolar Independiente de Brownsville.



Añadieron que tras el arresto del joven “las autoridades indicaron que no existe amenaza para el campus, los estudiantes o el personal”. El joven fue puesto bajo la custodia del Departamento de Servicios de Seguridad y Policía de Brownsville y enfrentará cargos, detallaron las autoridades escolares.



El arresto se da justo cuando han comenzado los funerales de los 19 niños y 2 maestras asesinados el pasado 24 de mayo por los disparos de un joven de 18 años en una escuela de Uvalde (Texas), donde el agresor fue abatido después por la Policía.



La masacre realizada por Salvador Ramos ha desencadenado críticas hacia la Policía de Uvalde por la tardanza en tomar acción contra el tirador.

Joe y Jill Biden en los memoriales a los menores asesinados en Uvalde, Texas. Foto: MANDEL NGAN / AFP

En ese sentido, el senador estatal Roland Gutiérrez dijo el jueves en una conferencia de prensa que las súplicas de ayuda de las personas dentro de la primaria Robb Elementary no llegaron al jefe de Policía del distrito escolar, Pete Arredondo.



El senador demócrata calificó de "falla del sistema" que las llamadas iban a la Policía de la ciudad, pero no se comunicaban a Arredondo, quién ha sido cuestionado por no tomar la decisión de disparar contra Ramos.



Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por su sigla en inglés), dijo la semana pasada que la Policía no irrumpió más rápido en el salón de clases donde se escondió el pistolero porque Arredondo creía que la situación se había transformado de un tiroteo activo a una situación de rehenes.

