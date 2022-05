Estados Unidos amaneció de luto este miércoles tras un tiroteo en Uvalde, Texas, en el que un joven de 18 años asesinó a sangre fría a por lo menos 19 niños y dos profesores en una escuela elemental.



Aunque las autoridades aún investigan los móviles del crimen y todo apunta a un caso aislado de un adolescente con serios problemas psicológicos, lo cierto es que en EE.UU. este tipo de eventos se han convertido casi en el pan de todos los días.



Un fenómeno, además, que viene al alza.



El país, de hecho, apenas se recuperaba de la masacre de hace 10 días cuando otro asaltante, también de 18 años, mató a 10 personas de color en un supermercado en Búfalo, Nueva York.



El caso de Uvalde pasará a la historia como el segundo incidente más letal ocurrido en un centro educativo, solo superado por los 27 muertos que dejó la masacre de Sandy Hook en el 2012, cuando también perdieron la vida 20 estudiantes entre los cuatro y los seis años.Es, además, el séptimo asalto más mortífero que se registra desde que se llevan este tipo de conteos y que encabeza un tiroteo en Las Vegas, Nevada, donde murieron 56 personas.

¿Qué indican las cifras de los tiroteos en EE. UU.?

Pero de acuerdo con el Archivo para la Violencia con Armas de Fuego, solo en lo que va del 2022 ya se han presentado 215 asaltos o "mass shootings" en el país, que se definen como incidentes donde al menos cuatro personas resultan muertas o heridas.



Es decir, más de uno diario.De acuerdo con esta organización, en el 2021 se documentaron 693 tiroteos de este tipo, el número más alto que se registra en décadas.

Hace 10 días otro atacante, mató a 10 personas en Búfalo , Nueva York. Foto: AFP

Para ponerlo en contexto, las cifras de 2014 hablaban de 272 casos. Y de allí ha venido en ascenso: , 336 en 2015, 382 en 2016, 348 en 2017, 350 en 2018, 417 en 2019, y 610 en 2020.



No todos los organismos cuentan este tipo de eventos de la misma manera pues depende de cómo se definan los asaltos. Pero incluso las mismas estadísticas del FBI reportan esta escalada. Según un informe de esta misma semana, en el 2021 se registraron 61 incidentes en los que un asaltante abrió fuego contra un grupo de personas.

El FBI no incluye en esta lista la violencia relacionada con bandas criminales ni casos de disputas residenciales o domésticas y de allí la discrepancia con las cifras.



Pero el número es también histórico. De 30 asaltos en el 2018 y el 2019 a 40 en el 2020 y luego a los 61 registrados el año pasado.



El reporte concluye que los asaltos del 2021 dejaron 103 muertos y 140 heridos.



El caso de los colegios también es dramático. Si bien las autoridades no llevan un conteo oficial de cuántos casos de tiroteos se han presentado en centros educativos, medios como el New York Times y el Washington Post han pasado años documentando este tipo de incidentes.



Según el Post, por ejemplo, en el 2021 se presentaron 41 tiroteos en colegios, el número más alto desde por lo menos 1999, que fue el año cuando comenzaron a medir el fenómeno. Y en este 2022, que no va ni por la mitad, ya van 24.

En total, según este conteo, al menos 185 niños han muerto por una balacera en el colegio y 369 resultaron heridos.



De acuerdo con el diario, en estos 20 años por lo menos 311 mil niños han sido expuestos a este tipo de violencia en las aulas.

Efectos y razones que explican estos hechos

Lo que es incalculable es el efecto que este tipo de violencia tiene a largo plazo en los menores.



Por qué son tan comunes este tipo de incidentes en Estados Unidos es algo que lleva años siendo estudiado y materia de intensa polémica en el país. Pero la mayoría de analistas coincide en que existe una correlación directa con la cantidad de armas que circulan entre la población civil y lo fácil que es adquirirlas.

Los datos de EE. UU., en perspectiva con otros países

De acuerdo con un estudio de Small Arms Survey (SAS) ningún otro país del mundo tiene más armas que habitantes, como sucede en EE.UU. Esta firma, basada en Suiza, sostiene que en EE.UU. hay más de 393 millones en circulación, es decir 120 por cada 100 habitantes.



Para ponerlo en contexto, el segundo país en la lista es Yemen, que vive un conflicto armado, donde la tasa es de 53 por 100 habitantes.



Según SAS, pese a que EE.UU. representa solo el 4.4 por ciento de la población del planeta, sus civiles poseen el 46 por ciento de todas las armas del mundo.

¿Qué dice la Segunda Enmienda de la Constitución?

Eso, en parte, está relacionado con la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de sus ciudadanos a portar armas de fuego.



De hecho, en una medición reciente de Gallup, un 44 por ciento de las personas encuestadas en EE. UU. dijo vivir en una casa donde existen armas de fuego.

Otro estudio escrito por Adam Lankford, profesor de la universidad de Alabama, afirma que desde 1966 el 31 por ciento de todas las masacres o tiroteos cometidos en el mundo han sido perpetradas por estadounidenses.



Sin embargo, pese a esos números, los defensores de la Segunda Enmienda, particularmente conservadores y republicanos, insisten en que el acceso a las armas no es el problema.

Este mismo martes, tras la masacre de Texas, el senador Ted Cruz dijo que limitar el acceso no reduciría el crimen. Antes han propuesto armar a los profesores para que puedan contrarrestar a un asaltante.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

