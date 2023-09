En la tarde de este sábado 23 de septiembre, un tiroteo se presentó en el suroeste de Atlanta, Estados Unidos, y dejó un saldo de tres víctimas fatales.



De acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta, citado por medios internacionales, los agentes acudieron a la cuadra 600 de Evans Street, alrededor de la 1:30 p. m., luego de que se reportaran disparos.

Una vez en la escena, se encontraron con tres personas: dos de ellas habían muerto y la otra fue trasladada al Grady Memorial Hospital, donde también falleció, indicó 'WSB-TV'.



Una de las víctimas fue identificada como Jakobi Maddox, de 20 años; otra tenía alrededor de 17 y la última tenía poco más de 30 años.



“En este momento, no buscamos a nadie que sea sobresaliente. No sabemos en este momento el motivo detrás de este incidente”, dijo el teniente Andrew Smith, de acuerdo con 'Atlanta News First'.

Las autoridades encontraron a dos personas muertas y otra más herida. Foto: iStock

De acuerdo con el medio citado anteriormente, se trató de un ataque dirigido en el que un hombre se acercó a dos personas y comenzó a dispararles. Uno de los individuos respondió abriendo fuego y, en medio del cruce de disparos, los tres resultaron heridos.



Las cámaras de vigilancia captaron el tiroteo, por lo que la Policía no está buscando a ningún sospechoso.

Homicidios en Atlanta

La Policía de Atlanta investigó 170 homicidios en 2022, de acuerdo con datos del Departamento de Policía. Los robos, hurtos en tiendas y automóviles también aumentaron en la ciudad también aumentaron con respecto al año anterior.

Recién en el mes de agosto, un tiroteo masivo en Atlanta dejó una persona muerta y cuatro heridas en un centro médico de Midtown. El ataque ocurrió dentro de una sala de espera del Laureate Medical Center en West Peachtree Street, entre las calles 12 y 13, poco después del mediodía.

Los CDC emitieron un comunicado en el que lamentaron la pérdida de Amy St. Pierre, una de sus empleadas. "Los CDC están profundamente entristecidos por la pérdida inesperada de una colega que murió hoy en el tiroteo en Midtown Atlanta. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colegas mientras la recuerdan y lamentan esta trágica pérdida", escribieron.

