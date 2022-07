Un informe oficial publicado este domingo detectó graves errores de coordinación por parte de las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales en el operativo desplegado durante el tiroteo del colegio de primaria de Uvalde (Texas, EE. UU.) en el que murieron 19 niños y 2 profesoras.



(Lea también: Tiroteo en Uvalde: revelan videos de inacción policial durante la masacre)

La investigación, elaborada por un comité del Congreso texano y a la que tuvo acceso el diario The Texas Tribune, concluyó que en la operación de rescate del colegio participaron 376 agentes que protagonizaron una "escena caótica y descoordinada que duró más de una hora".

Fallas de las autoridades

El informe determina que las autoridades tardaron tanto en entrar al aula donde se había atrincherado el tirador, Salvador Ramos, con un grupo de alumnos debido a "fallas sistémicas y una toma de decisiones extremadamente pobre".



"El grupo carecía de un liderazgo y de comunicación, y no tuvo urgencia para acabar con el tirador", dicta el informe, según reveló el rotativo.



Es la primera vez que se señalan errores por parte de autoridades estatales y federales, ya que hasta ahora las pesquisas habían señalado al jefe de la policía del distrito escolar, Pete Arredondo, como responsable por la tardanza de los agentes a la hora de irrumpir en el aula.



(Le puede interesar: EE. UU.: la escuela primaria del tiroteo en Uvalde será demolida)

Facebook Twitter Linkedin

Homenajes a las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Robb. Foto: AFP

Según el informe, al colegio acudieron 149 agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, pues Uvalde se encuentra a pocos kilómetros de México; 91 policías estatales, 25 policías de Uvalde y 16 alguaciles, así como agentes de condados vecinos, entre otras agencias federales.



Entrevistados por el comité, varios agentes que participaron en el operativo explicaron que no sabían quién estaba al mando de la operación y otros dijeron que Arredondo era el responsable.



El informe asegura que ningún cuerpo, ni federal ni estatal, se ofreció a liderar el operativo pese a estar mejor preparados que la policía local, y finalmente agentes de la Patrulla Fronteriza entraron al aula y abatieron al tirador sin pedir permiso a Arredondo.



(Además: El doloroso relato del maestro que sobrevivió a tiroteo en escuela de Texas)



De acuerdo con el informe, los agentes de fuerzas del orden que participaron en el operativo "no respetaron su formación" y "no pusieron la vida de las víctimas inocentes por encima de su propia seguridad".



Pese a que es "probable que la mayoría de las víctimas hayan perecido inmediatamente después de los primeros disparos", algunos murieron durante su traslado al hospital y es "posible" que esas víctimas hubieran podido sobrevivir de haber sido socorridos más rápidamente, agrega.

El grupo no tuvo urgencia para acabar con el tirador FACEBOOK

TWITTER

Steven McCraw, director de seguridad pública de Texas, ya había calificado de "fracaso absoluto" la respuesta de las autoridades a la masacre, concentrando sus críticas en el jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, quien después fue suspendido.



"No asumió su responsabilidad de comandante" y cometió errores de análisis porque no disponía de toda la información, estimaron los parlamentarios en su informe.



Tampoco nadie propuso reemplazarlo o ayudarle: "La actitud de todos los agentes fue apática" y "la escena caótica sin que nadie estuviera claramente a cargo", añade.

Fallas en la escuela

El comité también concluyó que el personal de la escuela primaria Robb solía dejar las puertas del centro abiertas por la escasez de llaves para todos los maestros.



"Si el personal de la escuela hubiera cerrado las puertas con llave como lo requería el protocolo, eso podría haber ralentizado el avance (del tirador) durante unos minutos", dijo.



(Puede leer: 'Me hice el muerto': niño narra cómo sobrevivió a tiroteo en Texas)

Facebook Twitter Linkedin

Escuela Elemental Robb en Texas, donde un menos asesinó a 15 personas Foto: allison dinner / AFP

Y remarcó que Salvador Ramos, quien adquirió de forma legal el rifle de asalto AR-15 con el que perpetró la matanza, había mostrado en redes sociales que estaba preparando un ataque.



La matanza de Uvalde ocurrida el pasado 24 de mayo ha reabierto el debate de la posesión de armas en Estados Unidos, un derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.



Mientras los demócratas abogan por un mayor control de antecedentes de los compradores de armas y por la prohibición de los rifles de asalto, los republicanos se oponen a cualquier restricción y atribuyen estos tiroteos a problemas de salud mental.

*Con información de AFP y Efe

Más noticias

EE. UU.: lo que se sabe sobre el tiroteo en Indiana que dejó tres muertos

Guía del migrante: los mitos y realidades de vivir en el exterior

Ucrania: Zelenski destituye a la fiscal general por traición a la patria