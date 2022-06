Después del lamentable tiroteo en Texas, varios cantantes y celebridades han hecho homenaje a los niños que perdieron la vida en la masacre. Incluso, algunos famosos protestaron contra el porte de armas y expresaron su indignación ante lo sucedido.



A esto se unió una compañía local de Texas que ofreció construir ataúdes personalizados a cada uno de estos niños, basados en sus interés como homenaje para sus familias.

Según reportó el medio ‘BuzzFeed News’, un día después de la masacre, Trey Ganem, propietario de oulShine Industries, habló con los familiares de los menores para ayudarlos y realizar los ataúdes totalmente gratis.

Estoy en camino para ayudar a las familias en este trágico momento FACEBOOK

TWITTER

“¡Por favor, oren por Uvalde! Estoy en camino para ayudar a las familias en este trágico momento. Me pidieron que ayudara con los ataúdes y hablara con las familias. Esto es algo con lo que ninguna familia debería tener que lidiar. Mi amor y mis sentimientos ya están con ellos”, escribió Ganem el 24 de mayo en Facebook.

(Lea más: EE. UU.: arrestan a menor de 10 años que amenazó con matar a sus compañeros).

El objetivo de Trey Ganem, según afirmó en una entrevista con ‘BuzzFeed News’ , es hacer sonreír a las familias y “quitarles un poco del dolor”. El hombre decidió fabricar 21 féretros, en los que destacaron diseños con dinosaurios y unicornios.

Además, señaló: “Ha sido una montaña rusa extrema de emociones para mí. Ni siquiera sé si pueden escuhar mi voz. No he gritado para nada, pero me estoy quedando afónico, por alguna razón”.

Este gesto estuvo acompañado de la ayuda de más de 12 voluntarios y de su hijo Billy, quienes dispusieron su tiempo y corazón para despedir a los niños de la mejor manera.

De acuerdo con el informe de ‘Telemundo’, “en total, han preparado 19, de los cuales 18 eran para niño y uno para adulto”.

Más noticias

EE. UU.: Biden se reunirá con legisladores para abordar el control de armas

Tiroteo Estados Unidos: mujer mató con un disparo a autor del crimen

Texas: Uvalde comienza a enterrar a víctimas del tiroteo en la escuela Robb

Biden visita Texas luego de la masacre en el colegio de Uvalde

Tendencias EL TIEMPO