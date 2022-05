El presidente Joe Biden pidió este martes a los estadounidenses confrontar al poderoso lobby pro-armas del país después de que un adolescente matara a tiros a al menos 18 niños en una escuela primaria en Texas.



"¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas?", dijo Biden, visiblemente emocionado, al dirigirse a la nación desde la Casa Blanca. "Tenemos que dejarles claro a todos los legisladores de este país: es hora de actuar".



(Lea también: Tiroteo en Texas: asciende a 21 el número de muertos tras el ataque)

Biden se mostró visiblemente afectado tras el tiroteo en la escuela de Texas. Foto: AFP

"Esperaba que cuando me convirtiera en presidente no tuviese que hacer esto", lamentó el demócrata de 79 años, informado de la tragedia en el avión de regreso de una gira diplomática por Asia.



"Estoy descorazonado y cansado", declaró.



"No me digan que no podemos tener un impacto sobre esta carnicería", lanzó Biden a propósito del flagelo de muertes por armas de fuego en Estados Unidos, pidiendo "transformar el dolor en acción" para regular más las armas, particularmente las de asalto.



"Los fabricantes de armas han pasado dos décadas promoviendo con agresividad las armas de asalto que les proporcionan los mayores beneficios", denunció.



Asimismo arremetió contra la oposición republicana, que bloquea todos sus intentos de aprobar en el Congreso medidas como la verificación obligatoria de antecedentes penales y psiquiátricos para los compradores de armas.



(Le puede interesar: Lo que se sabe del responsable de tiroteo que deja 21 muertos en Texas)

Biden sobre la masacre en escuela de Texas: "la idea de que un chico de 18 años entre en una tienda de armas y compre dos rifles de asalto simplemente está mal. (...)¿Por el amor de Dios, dónde están las agallas para enfrentarnos a los lobbies (de armas)?"pic.twitter.com/Q0XLbpHlGO — Bricio Segovia (@briciosegovia) May 25, 2022

Los conservadores se niegan hasta ahora a restablecer la prohibición de comercializar rifles de asalto a civiles, como la que existió en Estados Unidos entre 1994 y 2004 para algunas armas semiautomáticas.



"Aquellos que bloquean o retrasan legislaciones de sentido común sobre armas de fuego, (...) no los olvidaremos", dijo Biden, que solo puede emitir decretos para controlar al margen la circulación de armas de fuego.



(Puede leer: El plan con el que buscaban asesinar al expresidente George W. Bush)

"Perder a un hijo es como si te arrancaran una parte del alma", dijo el presidente, un ferviente católico que ha perdido dos hijos, una hija pequeña en un accidente y un hijo adulto que murió de cáncer.



Junto a su esposa, Jill Biden, pidió a Estados Unidos que "rece" por las familias afectadas.



"Van a necesitar mucha ayuda, muchas oraciones".

AFP

