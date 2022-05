El padre del joven de 18 años que el martes pasado asesinó a 21 personas, incluyendo 19 niños, en una escuela primaria en Uvalde, Texas, pidió perdón por lo que hizo su hijo.



"Debió matarme a mí", afirmó.



(Le podría interesar: Tiroteo en Texas: ¿por qué acusan a la policía de no actuar a tiempo?)

En entrevista con el medio The Daily Beast, Salvador Ramos dijo: “Quiero que la gente sepa que lo siento. Siento lo que hizo mi hijo. Nunca esperé que hiciera algo así”.



(Le podría interesar: Matanza en Texas: así fue el tiroteo en Uvalde que dejó 21 muertos)



De 42 años, Salvador Ramos admitió que no había pasado mucho tiempo con su hijo, llamado también Salvador, debido a que no trabaja en Uvalde y a la pandemia del coronavirus.



La madre de Salvador (padre) padecía cáncer y él no podía arriesgarse a contraer covid-19 por ella. Pero para Salvador hijo, las precauciones que tomaba su padre con la pandemia eran motivo de frustración y desde hace aproximadamente un mes se negó a hablar con él.

El #padre de Salvador #Ramos aseguró que nunca esperó que su hijo fuera capaz de hacer algo así.



"Debió matarme a mi, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a a alguien", dijo Ramos..

Nota completa 👉 https://t.co/H4lZViSXeI#laGacetameinforma #Mexico 🇲🇽#Sinaloa pic.twitter.com/1m6OWzIQbu — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) May 27, 2022

'Nunca veré a mi hijo de nuevo'

"Mataron a mi bebé". "Nunca veré a mi hijo de nuevo", lamentó. Salvador hijo fue abatido aproximadamente una hora después de haber ingresado al colegio.



“Debió haberme matado a mí, sabes, en vez de hacer algo como lo que hizo a alguien”.Salvador hijo tenía también una mala relación con su madre y se salió de la escuela antes de graduarse este año.

Facebook Twitter Linkedin

Salvador Ramos y su madre Adriana Reyes. Foto: Redes sociales.

Ramos padre, quien vive con su novia, al este de Uvalde, desde hace varios años, insistió en que su hijo era “una buena persona”.



Aunque excompañeros de escuela y de trabajo han descrito a Ramos como agresivo, su padre señaló que el muchacho abandonó la escuela “porque le hacían bullying, por su manera de vestir. Era una persona silenciosa, que se guardaba todo para él mismo. No molestaba a nadie. La gente siempre lo molestaba a él".



El padre habló con la prensa porque quería dar a conocer la historia de su hijo. "No quiero que lo llamen monstruo… no saben nada, hombre". "No saben nada por lo que estaba pasando", agregó.



EL UNIVERSAL (GDA)

Más noticias del mundo:

-Viruela del mono: confirman el primer caso en América Latina

-El hombre más rico de Ucrania planea demandar a Rusia por daños en Mariúpol

-EE. UU. impone más sanciones a Corea del Norte por lanzamiento de misiles