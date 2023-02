Las actividades en homenaje las 17 víctimas de la matanza en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (sur de Florida) celebradas este martes, cuando se cumplen 5 años de este trágico suceso, han servido de plataformas para la reflexión y para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie un fondo destinado a la restricción de armas de fuego.



El fondo destinará 231 millones de dólares para que los estados que lo deseen implementen programas destinados a restringir el acceso a armas de fuego y ofrecer tratamientos de salud mental.

A las 10:17 de la mañana de este martes (hora local), alumnos y personal de las escuelas públicas del condado Broward, donde se asienta la localidad de Parkland, guardaron un minuto de silencio en honor a los fallecidos como consecuencia de los disparos hechos con un fusil semiautomático por Nikolas Cruz.



En la escuela Silver Lakes Magnet Middle School, varios alumnos con camisetas de color rojo se sentaron en el patio formando dos corazones, en lo que ha sido una jornada de reflexión y tributo a los 14 estudiantes y 3 miembros del personal escolar fallecidos ese 14 de febrero de 2018.



El miércoles 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, un exestudiante identificado como Nikolas Cruz entró a una escuela de Parkland, Florida, y asesinó a 17 personas, entre ellos 14 estudiantes. Foto: AFP / John Raedle

La superintendenta escolar de Broward, Valerie Wanza, señaló durante la actividad en este centro educativo que en este "día difícil para todos" hay que rendir tributo, reflexionar y transmitir positividad a la comunidad.



A lo largo de la jornada de este martes varias personas se han acercado a la escuela Marjory Stoneman Douglas, para rendir homenaje a las víctimas por medio de flores colocadas en el improvisado mural que desde hace cinco años se levantó en una de las vallas exteriores del recinto o guardando momentos de silencio.

Una de ellas fue la colombiana Liliana Rodríguez, quien señaló a EFE que una amiga suya, Esperanza Collazo, era limpiadora en la escuela y estuvo presente el día de los hechos, tras lo cual abandonó su puesto a causa del estrés.



Agregó que su hija es maestra en una escuela del condado de Palm Beach, al norte de Parkland, y que siente que "los estudiantes cada vez sufren más presión" ante el riesgo de un tiroteo como el ocurrido en Parkland, el tercero en un centro escolar estadounidense que más víctimas ha dejado.



Este aniversario aumenta la movilización contra la proliferación de las armas. Foto: Brendan Mcdermid/ Reuters

Mayor control de armas y revisión a la pena de muerte

Joe Biden pronuncia el discurso del estado de la Unión. Foto: EFE

Este martes, el presidente Biden anunció un fondo de 231 millones de dólares para que los estados que lo deseen implementen programas destinados a restringir el acceso a armas de fuego y ofrecer tratamientos de salud mental.



Según explicó Biden en un comunicado, ese fondo será distribuido por el Departamento de Justicia y ayudará a los estados del país a implementar los llamados "programas de bandera roja", que permiten restringir el acceso a armas a aquellos individuos que suponen un peligro para ellos mismos o para otros.



Asimismo, durante la jornada de este martes el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, reiteró su promesa de un cambio legal para que los jueces de Florida puedan imponer la pena de muerte sin necesidad de un veredicto unánime del jurado.



"Matas a 17 personas, ¿qué otra pena puedes recibir además de la pena máxima? Y, sin embargo, tienes un obstáculo que puede anular eso", dijo este martes en una rueda de prensa, en alusión a la sentencia de cadena perpetua que el año pasado recibió Cruz, quien se había declarado culpable de todos los cargos.

De acuerdo a la ley de Florida, se requería unanimidad del jurado para recomendar la pena de muerte de Nikolas Cruz, que tenía 19 años cuando perpetró la matanza y antecedentes por mala conducta, agresividad y obsesión con las armas.



Tres de los doce miembros del jurado votaron en contra de la pena capital alegando que Cruz, un exestudiante de la secundaria escenario de los hechos, sufría problemas mentales.

Con homenajes y llamados a mayor control de armas, las personas conmemoraron los cinco años del tiroteo de Parkland en 2018. Foto: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

El congresista por Florida Jared Moskowitz, exalumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas y quien este martes participó en un acto en Parkland, puso de relieve una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en junio del año pasado, cuando demócratas y republicanos accedieron a aumentar el control sobre las armas de fuego por primera vez en 30 años, no obstante reconoció que es necesario hacer más.



En 2022, murieron a causa de un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde (Texas) al menos 19 estudiantes y 2 adultos, pero la peor matanza en un centro educativo de EE. UU. es la ocurrida en 2012 en una escuela primaria de Sandy Hook (Connecticut) donde perdieron la vida 26 personas, 20 de ellas niños de 6 y 7 años.

Descontento por la condena a Nikolas Cruz

Lo justo hubiera sido

que se aplicará

"Devastado" es la palabra que escoge Tony Montalto para describir lo que siente cinco años después de la muerte de su hija Gina, que fue asesinada a los 14 años, pero Montalto está a la vez "decepcionado" por la sentencia a cadena perpetua impuesta a Cruz en el juicio con jurado que se celebró en 2022.



"Lo justo hubiera sido que se aplicará el máximo castigo que establece la ley en Florida, que incluye la pena capital", subrayó Montalto.



Cruz, que el mismo día de la matanza confesó a la policía haber sido el autor y luego se declaró culpable ante la justicia de todos los cargos y pidió perdón, no fue condenado a muerte debido a que tres de los doce miembros del jurado votaron en contra alegando que sufría problemas mentales.



No solo Montalto está descontento porque el jurado no logró la unanimidad requerida por ley para recomendar la pena de muerte de Nikolas Cruz, que tenía 19 años cuando perpetró la matanza y antecedentes por mala conducta, agresividad y amor a las armas.



Después del juicio de Cruz, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, planteó la necesidad de un cambio legal para que los jueces de Florida puedan imponer la pena de muerte sin necesidad de un veredicto unánime del jurado.

Nikolas Cruz fue condenado a cadena perpetua. Foto: Amy Beth Bennett, Efe

Respecto a si un mayor control de armas de fuego serviría para evitar masacres como la de Parkland, Montalto dijo que trata "de ser realista" con la situación del país y de centrarse en "cosas que se pueden hacer", tras recordar la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que protege el derecho a poseer y portar armas.



"Hay muchas cosas que se deben hacer para evitar estas tragedias, como la introducción de medidas de seguridad, que pasan por controles en los accesos y trabajo de identificación a potenciales agresores que han dado muestras públicas de peligrosidad", sostuvo.



"Hay que promover normativa federal para identificar a estudiantes peligrosos", agregó.



Manuel Oliver, un publicista y artista de origen venezolano que junto a su esposa Patricia decidió usar la creatividad para llamar la atención del problema de los tiroteos masivos en Estados Unidos, recordará a su hijo Joaquín, apodado "Guac", y a las demás víctimas de Parkland y de otros tiroteos en Washington.



El matrimonio, que está viajando hacia la capital estadounidense en un autobús escolar transformado en un centro rodante de activismo a favor del control de las armas, hablaron este martes en esa ciudad de que es necesario hacer más que lo hecho hasta ahora para detener la pérdida de vidas.



"Desde que murió mi hijo más de 225.000 personas han muerto por disparos de armas de fuego", dijo Oliver a EFE en una entrevista durante el fin de semana.

REDACCIÓN INTERNACIONA