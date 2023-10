Tiroteo en Maine: ¿Robert Card todavía está suelto? Últimas noticias

La policía de Maine busca a Robert Card, de 40 años y originario de Bowdoin, como sospechoso del tiroteo masivo que dejó 22 personas muertas y 60 heridos. El miércoles por la tarde, un hombre armado con un rifle sembró el caos en un establecimiento de bolos y un bar, lo que llevó a la ciudad a realizar bloqueos y una búsqueda intensa del individuo que es considerado como "armado y peligroso".

De acuerdo con un boletín de las fuerzas del orden de Maine, Card es un instructor de armas de fuego entrenado en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, que padece problemas de salud mental; previamente había amenazado con disparar en una base militar y pasó dos semanas en un hospital psiquiátrico este verano. "Si la gente lo ve, no debe acercarse a Card ni hacer ningún tipo de contacto con él", dijo el Comisionado de Seguridad Pública, Mike Sauschuck.

La policía publicó una imagen de un hombre barbudo con un rifle de alta potencia, etiquetándolo como un "sospechoso para identificación", así como una imagen de un vehículo blanco con el parachoques delantero pintado de negro. El vehículo se encontró en Lisbon, Maine.

La cifra de muertos reportada por los tiroteos masivos varió ampliamente en las horas caóticas después del ataque. Robert McCarthy, un concejal de la ciudad de Lewiston, dijo que un administrador de la ciudad confirmó que el número era de 22 personas fallecidas. Las autoridades sospechan que Card es instructor de armas de fuego y que está asignado a una instalación de entrenamiento de la Reserva del Ejército de EE. UU en Saco, Maine.

Un documento hecho público por las fuerzas del orden indicaba que Card había sido ingresado en una institución de salud mental durante dos semanas en el verano de 2023. No se proporcionaron detalles sobre su tratamiento o condición, pero presuntamente Card había informado de "oír voces y amenazas de disparar" en la base militar

La Oficina del Sheriff del Condado de Androscoggin publicó dos fotos del sospechoso en su página de Facebook que muestran al tirador entrando en un establecimiento con un arma levantada sobre el hombro.

Se emitió un aviso de refugio por la noche para el condado de Androscoggin. Esto incluyó a la comunidad de Lisbon, a unos 13 kilómetros de distancia, después de que se encontrara un "vehículo de interés", dijeron las autoridades. La medida se extendió este jueves a Bowdoin, que está en el condado de Sagadachoc.

Una noche de terror en Lewiston

En el establecimiento de bolos, los asustados jugadores de bolos buscaron refugio detrás de las pistas, en las esquinas y en una habitación trasera cuando los disparos resonaron alrededor de las 7 p. m. del miércoles. Una testigo, Zoey Levesque, de 10 años, que estaba allí con su madre, le dijo a WMTW-TV que una bala le rozó. "Es aterrador", dijo. "Nunca pensé que crecería y me dispararían en la pierna. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto las personas?"

Un jugador de bolos, que se identificó solo como Brandon, dijo que escuchó alrededor de 10 disparos, pensando que el primero era un globo que estallaba. "Tenía la espalda vuelta hacia la puerta. Y tan pronto como me di vuelta y vi que no era un globo, que tenía un arma, simplemente me fui", le dijo a AP. Brandon dijo que se deslizó hasta el área de los bolos y subió para esconderse en la maquinaria. Fue uno de un grupo de sobrevivientes que fueron llevados en autobús a una escuela intermedia en la ciudad vecina de Auburn para reunirse con familiares y amigos.

El establecimiento es conocido en Lewiston por ser el hogar de los bolos tradicionales de diez pines, así como de los bolos candlepin, una variante de los bolos popular en Nueva Inglaterra. Está ubicada a unos 3.2 kilómetros al norte del campus de Bates College, en las afueras del centro de la ciudad. Estos bolos cuentan con un pequeño bar y el lugar es popular entre las ligas de bolos locales y las fiestas infantiles.

El jueves era la "noche de la industria" en Schemengees Bar and Grille, el otro punto del tiroteo, que registraba gran afluencia de personas porque ofrecía un descuento del 25% para los clientes que trabajan en la industria de bares o restaurantes. Después del tiroteo, la policía, muchos de ellos armados con rifles, tomaron posiciones mientras la ciudad se sumía en un silencio inquietante, interrumpido por sirenas ocasionales, mientras la gente se refugiaba en sus hogares.

Muchos negocios decidieron cerrar tras el tiroteo. El Centro Médico Central de Maine dijo que estaba cerrando todas las oficinas de médicos en Lewiston y seis comunidades circundantes. Todas las cirugías electivas se cancelaron en el Centro Médico Central de Maine. A unos 80 kilómetros de Lewiston, las escuelas de Kennebunk también cerraron por precaución, lo mismo que escuelas y edificios públicos en Portland, la ciudad más grande del estado.

Este es el 36º tiroteo masivo en los Estados Unidos este año

La cifra de muertos del miércoles fue impactante para un estado que en 2022 tuvo 29 homicidios en todo el año. La gobernadora Janet Mills emitió una declaración en la que hacía eco de las instrucciones para que las personas se refugien. El presidente Joe Biden habló por teléfono con Mills y los miembros del Senado y la Cámara del estado, ofreciendo "apoyo federal completo tras este horrible ataque", según un comunicado de la Casa Blanca.

Lewiston, la segunda ciudad más grande de Maine con una población de 37.000 habitantes, se ha convertido en un importante centro de inmigración africana en Maine. La población somalí, que cuenta con miles de personas, ha cambiado la demografía de la ciudad de molinos, antes abrumadoramente blanca, en una de las más diversas del norte de Nueva Inglaterra.

El autor Stephen King respondió a los tiroteos ña mañana de este jueves en una serie de publicaciones en X, antes conocido como Twitter. "Los tiroteos ocurrieron a menos de 80 kilómetros de donde vivo. Fui a la escuela secundaria en Lisbon. Son las máquinas de matar de disparos rápidos, gente. Esto es una locura en nombre de la libertad. Dejen de elegir apologistas del asesinato", escribió.

Maine no requiere permisos para portar armas y el estado tiene una cultura arraigada de propiedad de armas que está ligada a sus tradiciones de caza y tiro deportivo. Recientemente ha habido algunos intentos por parte de defensores del control de armas de endurecer las leyes de armas del estado, pero han fracasado.

De igual manera se rechazaron a inicios de ese año una serie de propuestas para exigir verificaciones de antecedentes para las ventas privadas de armas de fuego y crear un período de espera de 72 horas para las compras de armas. Las propuestas que se centraron en la seguridad escolar y la prohibición de dispositivos de retroceso también fracasaron en 2019.

Los residentes del estado también han rechazado algunos intentos de endurecer las leyes de armas en Maine. Una propuesta para exigir verificaciones de antecedentes para la venta de armas de fuego fracasó en una votación pública en 2016.