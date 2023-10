Una ciudad fantasma: la angustia que vive Lewiston mientras buscan a autor de tiroteos

Cuando Kyle Green y su pareja se enteraron de que un hombre acababa de cometer una matanza cerca de su casa en Lewiston, y de que se daba a la fuga, "bajaron lentamente las persianas" para no asustar a sus hijos y propusieron una noche de películas en familia como excusa para apagar todas las luces.



Luego, cerraron las puertas y se sentaron todos, incluidos sus dos perros, frente al televisor en el piso más alto de la casa. Los niños, de 10 y 12 años, se durmieron. Pero "nosotros (los padres) nos turnamos" para dormir para vigilar hasta que llegara la mañana, explica este ingeniero informático de 40 años, frente a la puerta de su casa.

Dormir es mucho decir, matiza. ¿Cómo se puede pegar el ojo cuando es tan "inseguro"? "¿Dónde está el asesino ahora? ¿Está por aquí? Es una sensación terrible", añade aclarando la garganta para ocultar la emoción.



Como muchos de sus vecinos de esta tranquila calle de Lewiston, la segunda ciudad más grande del estado de Maine (noreste de Estados Unidos), con unos 36.000 habitantes, lucha por asimilar lo que ocurrió en la noche del miércoles.



Al menos 18 personas murieron el miércoles en los tiroteos de Just-In-Time, una bolera, y en Schemengees, un restaurante-bar.



El sospechoso es un reservista del ejército que sigue prófugo y que poco después del hecho apareció en cámaras de seguridad portando un rifle semiautomático.

El jueves, Lewiston era prácticamente una ciudad fantasma. Se ordenó a los residentes permanecer en sus casas, las escuelas cerraron y el estacionamiento de una de ellas fue tomado por agentes de policía armados hasta los dientes.



Las farmacias y los restaurantes cerraron y las calles aledañas a los establecimientos atacados fueron acordonadas.



De vez en cuando pasaban algunos automóviles, no se veía a nadie en los jardines de las casas, ni niños en los columpios y toboganes. Ocasionalmente, alguien se asoma por detrás de una cortina. "Quédense en casa", pedía un parpadeante aviso luminoso en el centro de la ciudad.



Debra Wright, de 71 años, tuvo que salir de casa porque su marido sufrió un colapso y fue hospitalizado. Como el hospital estaba bajo orden de cierre, el médico tuvo que ir hasta el estacionamiento del lugar para tranquilizarla sobre el estado de salud de su pareja.



En la noche del miércoles oyeron las sirenas de la policía y de las ambulancias justo cuando se sentaron a comer. El Schemengees está a tres minutos en auto de su casa.



"Cuando nos enteramos, quedé aterrorizada", cuenta desde el volante de su pequeño vehículo verde manzana.

"Maine no suele ser así. He vivido aquí toda mi vida", explica. Pero "ya no me sentiré tan segura como antes", lamenta.



Como probablemente pasará la noche sola en casa, no puede evitar preocuparse. Solo la tranquiliza recordar que instaló cerraduras en las puertas. "Y tengo a mis perros", dice.

En esta comunidad aparentemente tranquila, los tiroteos fueron impactantes.



"Es diferente cuando este tipo de tragedia ocurre en tu ciudad", explica Anthony Nadeau. Este hombre de cuarenta años, que trabaja para el estado de Maine y está confinado porque las oficinas gubernamentales están cerradas, es amigo de los propietarios de Just-In-Time y ha pasado varias tardes en el bar Schemengees.



Con semblante serio y visiblemente afectado, opinó que "Maine y muchos otros estados (...) podrían hacer un poco más en materia de control de armas, dada la historia de violencia armada en Estados Unidos".



Kyle Green no se muestra esperanzado en el tema. "Me encantaría decirte que este es EL (tiroteo) que va a provocar una reacción. Pero (...) no lo hará", lamenta.



"Terminará siendo tratado como todos los demás tiroteos", dice con resignación.

¿Qué se sabe sobre el paradero del atacante?

Y es que cientos de efectivos en el estado de Maine, al noreste de Estados Unidos, siguen buscando intensamente este jueves al reservista del ejército que abrió fuego el miércoles en la bolera y en el bar-restaurante.



El presidente Joe Biden lamentó "otro tiroteo masivo trágico y sin sentido" en la localidad de Lewiston donde otras 13 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico, en el tiroteo más mortífero este año en el país.



Una vasta área de la ciudad permanece bloqueada mientras se realiza la búsqueda del tirador y las autoridades levantaron barricadas en medio de la orden de cierre de escuelas y negocios, al tiempo recomendaron a los residentes permanecer en sus casas.



La policía identificó al atacante como Robert Card, de 40 años, y difundió su fotografía con barba, vestido con una chaqueta marrón, pantalones azules y zapatos marrones, armado de un rifle semiautomático en la bolera.



La noche de este jueves, la policía rodeó la casa del padre de Card en cercanías de Bowdoin.



Uno de sus antiguos vecinos, Dave Letarte, dijo "quedar atónito" con las noticias sobre el tiroteo. "Nunca hubiera esperado eso de él", dijo el hombre al referirse al más joven de los Card.

Cientos de policías en atuendo camuflado de estilo militar, así como agentes del FBI (policía federal), copan el área de búsqueda en "un enfoque de todos contra uno", según el jefe de la policía de Lewiston David St. Pierre.



"Continuamos trabajando sin descanso en llevar esta situación a término", dijo St. Pierre a periodistas, con el objetivo de "localizar y hacer que esta persona rinda cuentas".



Según el responsable de la seguridad pública de Maine, Mike Sauschuck, durante la búsqueda la policía halló una camioneta blanca abandonada a una decena de kilómetros de Lewiston.

Autoridades y rescatistas dijeron haber llegado a la bolera Sparetime Recreation a las 19:15 locales el miércoles y luego recibieron reportes de otro tiroteo en el área, en el restaurante Schemengees Bar Bar & Grille.



Varios medios mencionaron también un tiroteo en un centro de logística de un supermercado Wallmart, pero las autoridades no lo han confirmado.



"Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío", dijo Riley Dumont, y explicó cómo su padre, un policía retirado, volcó una mesa para proteger a niños de la balacera.



Esta nueva matanza, una de las más mortíferas desde la de Las Vegas en 2017, se añade a la larga lista de tiroteos que enlutan regularmente Estados Unidos, donde las armas pululan y son fáciles de adquirir.



En 2023, el país registra al menos 565 tiroteos masivos, de acuerdo con la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas, que define como tiroteo masivo el que deja al menos cuatro o más personas heridas o muertas.



Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, y el ataque del miércoles es el más mortífero registrado durante el período, según la misma oenegé.

