¿Por qué los letales rifles de asalto son tan fáciles de adquirir en Estados Unidos?

Los llamados rifles de asalto o de alta capacidad son armas letales demasiado fáciles de adquirir en buena parte de Estados Unidos, sobre todo en estados como Maine, un territorio con una legislación muy laxa al respecto, donde se produjo este miércoles el último tiroteo masivo.



Las imágenes de Robert Card, el presunto autor del ataque, entrando armado en uno de los locales donde disparó a sus víctimas muestran el rifle AR-15 que portaba, un instrumento con equipamiento extra que le permite disparar muchas más balas sin necesidad de recargar.



Mientras que los estadounidenses deben tener 21 años antes de poder comprar alcohol legalmente y de entrar en un bar, en la mayoría de los estados del país pueden comprar un rifle de asalto a partir de los 18 años.



De hecho, muchas leyes tienen requisitos de edad más estrictos para comprar pistolas que para los rifles de estilo militar, que se han convertido en el arma más utilizada en los tiroteos masivos de los últimos años.



Como ha recordado en las últimas horas en X (anteriormente Twitter) Peter Ambler, director ejecutivo de Giffords, una de las más conocidas organizaciones en favor del control de armas, Maine no tiene ni comprobaciones de seguridad universales para quien quiere comprar un arma ni obliga a contar con licencia para tenerla.

Las autoridades le pidieron a la comunidad que se cierren lugares públicos. Foto: Tomado de Archivo EL TIEMPO / X : R here

Tampoco hay en Maine normas de "red flag" (bandera roja), que impiden que personas que hayan pasado por crisis mentales -como según han publicado varios medios, es el caso de Card- posean un arma de fuego.



En el último estado escenario de una masacre en Estados Unidos, con 18 muertos y 13 heridos, tampoco hay una norma que limite la compra de los cargadores de alta capacidad, que se acoplan al arma y permiten disparar sucesivamente durante mucho más tiempo sin necesidad de parar para recargar munición.



Esto permite comprar en este estado desde el arma más simple hasta la más sofisticada sin necesidad de controles previos.



Según el instituto Pew, cuatro de cada diez hogares en Estados Unidos tienen un arma de fuego, y un 32 % de los ciudadanos dicen ser los dueños de una. El 72 % de quienes poseen un arma aseguran tenerla para protegerse.



Según los datos de Giffords -cuyo nombre procede de la excongresista por Arizona Gabby Giffords, que fue herida de gravedad en un tiroteo en Tucson cuando estaba en el cargo-, 27 de los 50 estados del país tienen una nota "F", suspenso, por carecer de regulación para el control de armas, y entre ellos está Maine.



Una vez más, tras producirse un tiroteo con numerosas víctimas, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha vuelto a pedir a los republicanos que acepten llegar a un acuerdo para prohibir las armas de asalto.



Aunque aseguró que se han hecho "progresos" con la aprobación de una ley consensuada por republicanos y demócratas para mejorar la seguridad ante las armas, "simplemente no es suficiente".



"En este momento de duelo por otra tragedia, invito a los legisladores republicanos del Congreso a que cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense", dijo Biden.



Y pidió por eso un acuerdo para prohibir las armas de asalto y aprobar un control de seguridad universal para cualquiera que quiera comprar un arma, además de tomar medidas para obligar al almacenaje seguro de armas y acabar con la inmunidad por responsabilidad de la que gozan los fabricantes.



Consideró también que son "demasiados" los estadounidenses que tienen algún miembro de su familia herido o asesinado por arma de fuego. "No es normal, y no podemos aceptarlo", sentenció.

"En este momento de duelo por otra tragedia, invito a los legisladores republicanos del Congreso a que cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense.

TWITTER

Varios republicanos de alto rango en el Congreso condenaron este jueves el ataque, pero no pusieron el foco sobre la posesión de armas.



El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, lamentó los sucesos, pero no hizo un llamado a presentar legislación que regule la venta de armas.



"Este es un momento oscuro en Estados Unidos. La oración es apropiada en un momento como éste, para que el mal pueda terminar y la violencia sin sentido pueda cesar. Y esa es la declaración de esta mañana en nombre de toda la Cámara. Todos quieren que esto termine", dijo el legislador.

EFE