Estados Unidos: al menos dos heridos por tiroteo en escuela de Virginia

En una escuela de Newport News, ciudad del estado de Virgina, en Estados Unidos, hubo un tiroteo. Según la Policía, hay al menos dos heridos por los disparos. Sin embargo, las heridas no serían mortales.



El hecho ocurrió en la mañana de este lunes 20 de septiembre.

En un primer comunicado publicado a las 11:15 a.m., la Policía de Newport News informó que las autoridades se encontraban en la escena del tiroteo -la escuela secundaria Heritage- y que los estudiantes estaban siendo evacuados hacia las canchas de tenis de la institución.



Minutos después, las autoridades confirmaron que dos personas habían sido llevadas al hospital "con heridas de bala que no se cree que sean mortales", se lee en la página web de la Policía.



Las personas heridas son dos jóvenes, una mujer y un hombre, de 17 años. "Se cree que el sospechoso es conocido por las víctimas", dicen las autoridades.



Por el momento, un joven está bajo custodia policial. Y se trataría del sospechoso, según la más reciente actualización del departamento policial. Momentos antes ya se había dado a conocer que esa persona no estaba en las instalaciones de la institución educativa.



Durante la evacuación, otras dos personas se lastimaron y también fueron llevadas a un hospital local. En este momento, la Policía se encuentra explorando el edificio para asegurarse de que no hay estudiantes dentro.