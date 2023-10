Acusan de abuso a Tim Ballard, agente que estuvo en Colombia e inspiró Sound of Freedom

Tim Ballard enfrenta una demanda de cinco mujeres, quienes lo acusan de haberlas abusado sexualmente con una práctica engañosa durante su trabajo como agente encubierto.

El estadounidense, quien trabajo en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU, pasó por Colombia e inspiró la película 'Sound of Freedom', gracias a una operación de rescate de niños de una red de trata de personas en Cartagena.

Es la segunda demanda que se presenta contra el americano. Se radicó en Utah, EE. UU., y se conoció este 11 de octubre. Según los documentos, las mujeres que trabajaron con él en su organización llamada Operation Underground Railroad lo señalan de haberlas abusado.

"Nuestra participación en la Operation Underground Railroad se basó en nuestro compromiso de luchar contra la trata de personas. Pero mientras participamos en esa noble causa, fuimos sometidas a acoso sexual, manipulación espiritual y conducta sexual inapropiada", dijo Suzette Rasmussen, abogada que las representa.

Al parecer, Ballard habría acudido a la práctica couple’s ruse con la que habría obligado a las denunciantes a hacerse pasar por sus esposas para engañar a los traficantes de niños.

Las mujeres alegan que se habría valido de esa estrategia para actuar en las operaciones contra pedófilos, al tiempo que presuntamente las manipulaba, acosaba y agredía sexualmente.

Tim Ballard, exagente estadounidense. Foto: Instagram: @timballard89

"Ballard intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente, cometió agresión sexual contra las demandantes, ya que las agresiones se realizaron bajo la 'estratagema de parejas' para ayudar a salvar a niños y mujeres víctimas de trata de personas", menciona uno de los apartes de la demanda, citado por el medio The Guardian.

Tim Ballard responde a acusaciones de abuso sexual

Las mujeres aseguraron también que los directivos de Operation Underground Railroad habrían conocido de las denuncias, pero no habrían actuado en su momento.

La organización que lucha contra el tráfico sexual anunció que realizó investigaciones internas y, producto de ellas, Ballard renunció a principios de 2023.

"La supuesta mala conducta del Sr. Ballard no representa los valores de OUR ni de otros dentro de la organización. OUR se dedica a combatir el abuso sexual y apoya a cualquier persona que haya sido víctima", mencionaron en un comunicado.

Al salir de Operation Underground Railroad, Ballard se convirtió en asesor del Fondo Spear, otra organización que "lucha contra la trata de personas".

Los abogados de dicha entidad informaron que el exagente ha negado "con vehemencia" las acusaciones de abuso sexual. "Espera reivindicar su nombre en los tribunales, donde las pruebas, y no las acusaciones sin fundamento en los medios, deciden el resultado", sentenciaron.

¿Quién es Tim Ballard?

El estadounidense trabajó como agente federal, recorriendo gran parte de Latinoamérica en operativos contra la trata y el abuso de menores.

El 11 de octubre de 2014, Ballard encabezó una operación en la que rescató a 55 niños de una red de trata de personas en la isla Barú y en Cartagena. En entrevista con EL TIEMPO, recordó ese episodio que le valió ser la inspiración de la película 'Sound of Freedom'.

"Ese fue uno de los primeros rescates que hicimos y creo que nuestro trabajo sí ha funcionado porque ellos pudieron seguir con sus vidas, formarse, tener familia, hijos, trabajos buenos. Esta es la esperanza, las cosas sí pueden cambiar", señaló.

JIm Caviezel interpretó a Tim Ballard (derecha) en la película Sound of Freedom. Foto: Angel Studios / Danny Barros

Además, reveló que tuvo miedo cuando le dijeron que acudirían a su historia para llevarla a la pantalla grande.

"No entendía cómo era posible hacer una historia con un tema así, sin evidenciar escenas crueles y horrorosas como es la realidad. Pero Alejandro Monteverde y Alejandro Verástegui (director y productor) lograron algo fuerte sin necesidad de mostrar explícitamente el abuso de niños", precisó.

Tras su labor como agente, fundó la Operation Underground Railroad, la que abandonó este 2023 tras las acusaciones de abuso sexual.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS