El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, opinó este jueves que la aplicación china TikTok es una “amenaza” para la seguridad nacional de su país que “debe terminar de una forma u otra”.



(Le puede interesar: ¿Por qué el jefe de TikTok habla este jueves ante el Congreso de EE. UU.?)



El líder de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones ante un comité de la Cámara de Representantes el mismo día en que el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, pidió ante otra audiencia del Congreso de EE. UU. que no sea vetada la aplicación en el país.

(Le recomendamos leer: ¿Quién es Shou Zi Chew, el enigmático CEO de TikTok?)



El congresista republicano Ken Buck preguntó a Blinken si TikTok es una “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”, a lo que el alto funcionario respondió: “Creo que lo es. Sí”.



Cuando el mismo legislador le repreguntó si la aplicación de origen chino tendría que estar prohibida en Estados Unidos, el titular de Exteriores contestó que “debería de terminar de una forma u otra. Hay diferentes maneras de hacerlo”.

Facebook Twitter Linkedin

TikTok fue prohibido en empresas gubernamentales en Reino Unido. Foto: EFE

“Nosotros, la Administración, y otros nos estamos enfrentando al desafío que supone (TikTok) y estamos tomando medidas para abordarlo”, aseguró.



(No deje de leer: Estos son los riesgos que los gobiernos occidentales ven en TikTok)



Estados Unidos ha acusado a China de utilizar TikTok como una herramienta de espionaje, por lo que ha prohibido descargar la aplicación en los teléfonos móviles gubernamentales, mientras el Congreso debate proyectos de ley para vetarla en todo el país.



Este mismo jueves, el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, advirtió a los congresistas de que prohibir su plataforma perjudicaría a la economía y la libertad de expresión.



Chew recordó que él es singapurense y que reside en su país, que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur, que sus sedes están en Los Ángeles (EE. UU.) y en esa isla asiática y que no está disponible en el territorio continental chino.



(También lea: TikTok enfrenta más problemas en el mundo, ahora en Europa)



Dijo ser consciente, no obstante, de que el hecho de que su empresa matriz, ByteDance, tenga fundadores chinos ha levantado suspicacias sobre si su plataforma podría ser usada o convertirse en una herramienta de China o del Partido Comunista. Su respuesta sobre si ByteDance ha espiado a estadounidenses fue más ambigua: “No creo que espiar sea la forma adecuada de describirlo”.



EFE