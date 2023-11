Tigres del Norte: la emotiva canción que dedicaron a los migrantes de Estados Unidos

Para la mayoría de las personas renunciar a su familia y nación para ir en busca de una mejor vida no es una decisión difícil, pero cada año son millones quienes buscan en Estados Unidos la respuesta para cambiar su situación. No obstante, saben que tendrán que enfrentar retos y rechazo, tal como retrata una canción de la agrupación Los Tigres del Norte dedicada a los inmigrantes.

La agrupación es conocida porque en sus canciones relata la realidad. A través de sus melodías hablan de temas como el narcotráfico, pero también se han referido en varias ocasiones a los inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo en Somos más americanos.

El tema musical habla de las dificultades que los extranjeros tienen que enfrentar en la nación norteamericana y ha resultado tan conmovedora que incluso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrados, la ha compartido en diversas ocasiones en sus conferencias matutinas para responder a cuestionamientos de las autoridades estadounidenses con respecto a los migrantes.

“Somos más americanos”, la canción dedicada a los inmigrantes de Estados Unidos



“Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo”, así inicia la canción de Los Tigres del Norte que busca hacer foco en la manera en que muchos ciudadanos tratan a los inmigrantes, sin considerar en todo lo que aportan al país o en la misma historia de su nación.

La agrupación mexicana hace énfasis en la historia entre Estados Unidos y México. “América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados quién es aquí el invasor. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador”.



Recordemos que en 1848 tras una derrota ante EE. UU., México perdió el territorio que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, quedando como frontera natural entre ambas naciones el río Grande, para los estadounidenses, o Bravo, para los mexicanos.

Considerando la historia, la canción señala que Estados Unidos se formó gracias a guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. “Somos más americanos, que el hijo de anglosajón”.

Haciendo referencia a la mezcla entre razas la canción también señala: “Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo, somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos”.

La melodía forma parte del álbum Uniendo fronteras, publicado en 2001 y grabado durante un concierto MTV Unplugged en el que el conjunto sinaloense colaboró con el músico y vocalista de la banda Rage Against The Machine, Zack de la Rocha.