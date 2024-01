Tigres del Norte: la desgarradora canción que dedicaron a un indocumentado en EE. UU.

A lo largo de la vida nos enfrentamos a situaciones que pasan de ser una simple anécdota a una fuente de inspiración. Tal es el caso de la historia detrás de La carta, canción del afamado grupo Los Tigres del Norte que dedican a un joven inmigrante que vivía en Estados Unidos y tenía 13 años sin ver a su madre.



La misma letra de la canción, lanzada en 2022, cuenta que salían de uno de sus conciertos cuando un fanático les hizo el encargo. Les dijo que sentía una conexión con ellos a través de la música, y esperaba en algún momento se presentaran en su lugar de origen y pudieran encontrar a su progenitora para entregarle un mensaje.

“Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento”, se escucha en las estrofas para describir aquel momento que ocurrió en el 2012, de acuerdo con lo relatado en la letra.

Por cosas del destino, Los Tigres del Norte sí hicieron un concierto en dicho sitio, un “pueblito pintoresco y colonial” con calles de terracería, según la canción. Allí debían llevar el mensaje a “una casa de techado azul ubicada en la calle principal”, aunque no se detalló en qué país o ciudad era.

Los Tigres del Norte y el desenlace de su canción para un inmigrante



De acuerdo con lo que se ve en el video oficial de la canción, la historia tuvo un desenlace favorecedor para el inmigrante, quien escribió la misiva desde Los Ángeles, California. Cuando los músicos tocaron en la puerta de la vivienda solicitada, salió una mujer que “apenas se sostenía en pie”, a la cual le entregó la carta que su hijo les había encomendado tiempo atrás. "Disculpe, no sé leer… leámela por favor", respondió ella.

“Madre querida, no sé por dónde empezar. Comenzaré diciendo que te extraño, extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regalos, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando para que no les falte nada, para que no anden batallando”, se escucha en el sencillo.

Los Tigres del Norte son originarios de México, pero la banda nació en Estados Unidos y son muy famosos allí. Foto: Instagram @lostigresdelnorte

Si bien en la canción no se dice que el hombre era indocumentado en Estados Unidos, es lo que se da a entender al detallar que no podía volver a su ciudad natal porque no le era posible salir del territorio estadounidense. Además, dicho sencillo ya se volvió en redes sociales un ícono de todos los extranjeros que dejan sus países de origen para vivir el anhelado “sueño americano”.