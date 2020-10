¿Tiene futuro la petición de congresista republicano en el caso Uribe?

Cierta polémica generó en el país la carta que envió el Representante a la Cámara por el Partido Republicano Frank Rooney en la que le pide al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, intervenir en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que asegurar que se respete el debido proceso.



En la carta, que fue revelada por este diario, Rooney le dice a Almagro que detrás del proceso podría haber motivaciones políticas y que como Secretario General le corresponde velar por los fundamentos de la democracia en la región.



¿Qué tanto impacto tendrá la comunicación? Depende de a quién se le pregunte.



De acuerdo con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch se trata de una cortina de humo.



Rooney, dice Vivanco, es uno entre 535 miembros del Congreso de EE.UU. y es parte de un partido que está en minoría en la cámara baja y, por lo tanto, tiene muy poco poder.



Además, resalta que el congresista de la Florida abandona su cargo en enero del año entrante porque no está aspirando a la reelección y ni siquiera está bien parado con su propio partido porque fue de los pocos en esta colectividad que votó a favor de la apertura de cargos con fines de destitución contra el presidente Donald Trump.



Para Vivanco, Almagro tampoco tendría competencia en este caso y ni siquiera se ha pronunciado sobre el particular.



“El destinatario de una carta como esta debió ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que es el órgano por excelencia que tiene la obligación de velar por el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Pero ellos tampoco se han pronunciado y dudo que lo hagan”, dice este director.



Kevin Ivers, portavoz de Uribe en EE. UU. y quien hace parte de la campaña @FreeUribe, dice que Rooney, como republicano de más alto rango en el Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara, sí tiene peso y su decisión de enviar la carta demuestra que el tema ha comenzado a preocupar en el Congreso.



“Esto demuestra que hay preocupación internacional sobre el debido proceso en este caso y al elevarlo al órgano de más alto nivel para la región hace que todos los países presten atención y le hagan seguimiento”, afirma Ivers.



Este diario contactó a la OEA para buscar la reacción de Almagro. Por ahora no han confirmado ni siquiera la recepción de la carta.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington