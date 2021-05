Tiene 16 hijos y todos sus nombres comienzan con la letra C

En los últimos días Patty Hernández, de 39 años, tuvo a Clayton, su hijo número 16, junto a su esposo Carlos, de 38 años.



La pareja, de Charlotte, en Carolina del Norte, EE. UU., le puso ese nombre siguiendo la tradición de que a todos sus hijos tengan nombres que empiecen con la letra C.



(Puede leer: Región de Italia da millonaria suma a quien viva en uno de sus pueblos)

¿La razón? Patty quiere que esto sea un homenaje a su esposo.



"Todos los niños tienen nombres que comienzan con 'C' y queríamos seguir así. Mi esposo se llama Carlos ... es un tributo para él", dijo en entrevista con 'The Mirror', de Reino Unido.



Y aunque le aseguró a ese medio que este último embarazo fue el más difícil hasta el momento, todavía está abierta a tener más hijos.



"Nunca pensé que tendría una gran familia hasta que comencé a tener bebés. Entonces pensé 'esto es genial, ¿por qué no? Es realmente divertido'", señaló en el medio inglés.



En entrevista con 'Daily Mail', Patty, quien ha pasado más de una década embarazada y ha dado a luz a 16 bebés desde 2008, señaló que las cosas en su casa "siempre son una locura'', pero agregó que "si Dios quiere que tengamos otro hijo, tendremos otro".



(En otras noticias: La respuesta de comité del paro a propuesta del Gobierno para negociar)



La pareja, que nunca usó métodos anticonceptivos, dio a luz a tres pares de gemelos: Carla y Caitlyn, de 10 años; Calvin y Catherine, de 6; y Caleb y Caroline, de 3.



El resto de los hijos son Christopher, 11; Cristian, 9; Celeste, 8; Cristina, 7; Carol, 4; Camilla, 2; Charlotte, 1 y Crystal, 1.



En la entrevista al medio británico la joven pareja señaló que gasta unos 450 dólares por semana solo en comida. No reciben ayuda estatal y ganan lo suficiente con el negocio de limpieza para pagar sus facturas.



Aunque prevén que en poco tiempo, el hijo mayor de 13 años llamado Carlos Jr. pueda ayudar en la empresa.



En enero de 2019, Patty habló sobre la rutina diaria de la familia y reveló que sus mañanas comienzan a las 8 a.m., cuando Patty se despierta para preparar un desayuno de cereales, panqueques o waffles.



Después de la comida de la mañana, los niños practican el devocional cristiano, que consiste en orar, cantar y leer juntos en familia.



(No se quede sin leer: Covid mató a tres miembros de una familia en 10 días por un descuido)



El autobús escolar se detiene junto a su casa para recoger a los niños, mientras que Patty se queda en casa para cuidar a los niños más pequeños y realizar las tareas del hogar.



"Intento hacer todo mientras ellos están en la escuela porque es cuando tengo más tiempo libre. Si tengo una cita, me los llevo a todos", dijo en 'Daily Mail'.



Los niños mayores hacen sus deberes en el estudio después de la escuela y luego los llevan a casa antes de las seis, cuando la familia se sienta a cenar.



En su mesa de dieciséis asientos, Patty sirve comidas de pasta, huevos, frijoles o ensalada, seguidas de más oración y tiempo de juego hasta la hora de acostarse a las 8:30 p.m.



(Además: Rechazo de la Policía a la reforma que tramita el Congreso)



TENDENCIAS