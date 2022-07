Un nuevo caso de avistamiento de tiburones se presentó en las últimas horas en el país norteamericano. Desde el 30 de junio de este año, se han registrado cinco ataques de estos animales en las playas de Nueva York.



Las autoridades del estado están atentas a este tipo de encuentros. El más reciente se trató de un tiburón blanco encontrado en el balneario Quogue, de Long Island.



(Siga leyendo: Joe Biden, presidente de EE. UU., da positivo para covid-19).

Un hombre que iba caminando por el lugar, se percató de la presencia del animal y alertó a la policía. Antes de que llegaran, alcanzó a tomar fotos del pez herido.



En las imágenes se puede ver al tiburón lastimado, boca arriba y con los dientes afuera. Según las primeras investigaciones, medía casi tres metros. Esta longitud es inusual para estas especies, por lo que se cree que tenía entre seis y once años de edad.



El animal se encontraba en las costas de Ocean Beaches, a lo largo de Dune Road, en Quogue. Antes de que llegaran las autoridades, el cadáver desapareció nuevamente en el mar debido al fuerte oleaje.



Ahora los expertos están buscando el cuerpo del tiburón para realizar una necropsia y conocer las causas de su muerte. El Departamento de Policía de Quogue Village emprendió la búsqueda por los restos y está pidiendo la colaboración de los habitantes.



Este es el tercer tiburón muerto que aparece en las costas de Nueva York. Hace unos días, turistas encontraron uno en Rockaways y luego otro en Jones Beach.



La administración del estado está preocupada por los ataques y apariciones de estos animales. El experto en especies acuáticas, Greg Metzger del Museo de Historia Natural South Fork, dio un parte de tranquilidad para las personas alarmadas por los encuentros.



“Los tiburones blancos que hay aquí en Long Island solo se alimentan de pequeños pescados. Las interacciones negativas que han tenido con algunos probablemente se deben a que están buscando una fuente de comida. Estos tiburones no comen personas” explicó Metzger para ‘CBS New York’.



Le recomendamos: Tras 46 años, resuelven crimen de mujer por taza de café en un aeropuerto).

El plan de las autoridades

Ante el aumento de casos y ataques en las últimas horas, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, creó un programa que ayude a prevenir las mordeduras y que al mismo tiempo proteja a los animales.



Una de las medidas es aumentar los salvavidas que trabajan en las playas del estado. Hochul propuso que doblen el número de socorristas en todas las costas, es decir, que pasen de dos a cuatro personas por turno.



La policía anunció que adquirirá nuevas herramientas, como drones, para patrullar y vigilar las playas de posibles tiburones. Además, hasta hace unos días solo se supervisaban seis kilómetros de mar. Con este nuevo programa pasarán a ser 17.



Según datos del Museo de Historia Natural de Florida, en el 2021 Estados Unidos registró un aumento de mordeduras de tiburón no provocadas. Ese año se presentaron 47 casos, con respecto a los 33 del 2020.

Más noticias

Niño de 11 años muere apuñalado; señaló a su madre como responsable

Trasladan de cárcel a mujer transgénero que embarazó dos reclusas

Video: Niño de cuatro años le disparó a policías que arrestaron a su papá

EE. UU.: Corte acusa a dos hombres de la muerte de 53 migrantes en camión

EE.UU.: Congreso aprueba iniciativa para proteger matrimonio homosexual

Tendencias EL TIEMPO