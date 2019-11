Esto dice The New York Times y Washington Post sobre audio de Santos

Los periódicos estadounidenses 'The New York Times' y 'Washington Post' se pronunciaron acerca del audio conocido este miércoles donde se escucha al embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, decir que "el Departamento de Estado está destruido", entre otros asuntos.

Citando al medio AP, el 'Washington Post' aseguró que "el Embajador de Colombia en Washington está en el 'ojo del huracán' luego de una grabación en la cual critica al Departamento de Estado de Estados Unidos al ser una institución sin escrúpulos sometida a la Casa Blanca".



'New York Times' también dice que en la conversación revelada por un medio colombiano, Santos se queja de que 'el Departamento de Estado de Estados Unidos ha perdido fuerza como impulsor de la política estadounidense como lo fue cuando él era Vicepresidente de Colombia".



La polémica surge luego de una conversación revelada este miércoles entre el embajador Francisco Santos, y la futura canciller del gobierno del presidente Iván Duque, Claudia Blum, donde hablaban sobre este asunto.



Pero las críticas no solo se quedaron hacia el excanciller y el Departamento de Estado. Santos le confesó a Blum que uno de sus problemas como embajador es el tema de defensa, pues Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno Duque, "no trabajaba".



Otro de los puntos que mencionan durante la casi media hora de conversación es Venezuela y el Grupo de Lima.



Por este asunto, el presidente Iván Duque le pidió a 'Pacho' Santos presentarse de inmediato en Bogotá para que dé explicaciones.



