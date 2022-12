Por primera vez en cuatro décadas, más de un millar de empleados del New York Times se declararon este jueves en huelga durante 24 horas para exigir un aumento salarial ante la disparada de la inflación y la carestía de la vida en la Gran Manzana.



Unos 1.100 periodistas y otros trabajadores del templo del periodismo mundial pararon el trabajo entre la media noche del jueves y el viernes ante la falta de acuerdo sobre los salarios en el nuevo convenio colectivo, según el sindicato de la prensa NewsGuild de Nueva York.



Centenares de personas de todas las edades y estatutos se congregaron el jueves frente a la imponente sede de la New York Times Company, en el oeste de Manhattan, en un ambiente de reivindicación pero festivo. Según NewsGuild, uno de los puntos de fricción es el rechazo de la dirección a aumentar de manera importante los salarios desde hace dos años, en un contexto nacional y mundial inflacionista pese a que la compañía, que cotiza en Bolsa, es financieramente próspera.

"Penalizar a los trabajadores"



"Los directivos del New York Times festejan los logros financieros al tiempo que penalizan a los trabajadores", señala el sindicato en los pasquines en los que se alegra de que "más de 1.100 empleados hayan parado el trabajo, un hecho sin precedentes en cuatro décadas".



"La empresa no trata muy bien a los empleados sindicalizados. Estamos sin convenio colectivo desde hace 20 meses, hemos trabajado sin parar durante la pandemia, 20 horas diarias, incluidos los fines de semana, y sin aumentos" salariales, se quejó Albert Sun, diseñador gráfico de 34 años que trabaja en el NYT desde hace 11 años.



Para su colega Phoebe Lett, hay que luchar para "obtener un salario mínimo de 65.000 dólares por año (bruto y antes de impuestos)".

"Empleo de ensueño"



"Es importante porque la empresa quiere que trabajemos en una ciudad donde la vida es muy cara. Tengo colegas que tienen un segundo empleo para mantener éste, que es un empleo de ensueño", dijo esta productora de podcasts de 31 años.

La huelga no debería impedir la publicación del diario el viernes. Foto: AFP



Según los resultados del tercer trimestre de 2022 publicado en noviembre, la compañía registró un volumen de negocio de 547 millones de dólares frente a los 509 millones en el mismo periodo de 2021, un alza del 7,6 % interanual.



Pero el beneficio neto trimestral cayó 33% en un año pasando de 54 millones de dólares en 2021 a 36 millones actualmente.



En un comunicado, la dirección recordó que las negociaciones salariales no han fracasado y que es "decepcionante que (los empleados) recurran a acciones extremas pese a que no estamos en un callejón sin salida".



Mensaje con amenaza

La empresa informó que ha propuesto un aumento general de los salarios del "11,5 %" en tres años a partir de la firma del nuevo convenio colectivo.



Aunque con un mensaje velado: "La propuesta de NewsGuild, que agregará más de 100 millones de dólares a los costos, hará difícil mantener nuestras inversiones en el periodismo".



Con sus 1.700 trabajadores, ocho millones de abonados y unos 150 millones de lectores mensuales, el NYT, monumento de la prensa escrita de centro izquierda, se recuperó y se adaptó a la era digital con su página web, sus videos y podcasts. La huelga no debería impedir la publicación del diario el viernes.



Un artículo publicado en la edición digital precisa que durante el parón, "trabajadores no sindicalizados de la sala de redacción serán en gran parte responsables de la producción de informaciones".



Algunos manifestantes no excluyen proseguir la huelga más allá de la noche del viernes, pese a que una portavoz del diario aseguró que el próximo martes está prevista una nueva ronda de negociaciones.



AFP