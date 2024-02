Thalí García en La Casa de los Famosos: la verdadera razón por la que se escapó

Thalí García se escapó de La Casa de los Famosos de Telemundo. En un hecho sin precedentes en la historia del reality, la mexicana rompió el reglamento y abandonó las instalaciones el 14 de febrero de 2024. Más tarde, reveló sus razones para salir de esta forma del concurso.

Ayer sucedió algo insólito en La Casa de los Famosos de Telemundo: una participante escapó del reality. Thalí García tomó la decisión de abandonar el concurso y, sin decirle a nadie, forzó una puerta y salió corriendo de las instalaciones, dejando consternado a Lupillo Rivera, quien fue testigo de su escape.

“A mí me agarró descuidado. Yo estaba acomodando la ropa… yo pensé que iba al baño y le pegó la patada a la puerta y ya cuando miré ‘hey, Thalí, no’. Y se fue. Ya salí un poco yo, nomás salí, me asomé y era una puerta negra donde se iba cerrando la puerta negra, que la abrió y se cerró automáticamente”, relató Lupillo sobre el escape que nadie pudo presenciar, pues ellos se encontraban en la suite del líder.

Minutos después, Nacho Lozano informó a los habitantes de la casa lo que había sucedido y, un poco más tarde, Telemundo anunció en sus redes sociales que la concursante estaba descalificada. “La participante Thalí García abandonó la casa, ella salió sin autorización, Thalí García tomó la decisión de salir rompiendo el reglamento (...) Después de la decisión de Thalí García de salir, ella ya no forma parte de La Casa de los Famosos”, dijo el conductor.

Facebook Twitter Linkedin

Thalí García contó sus razones para escapar de La Casa de los Famosos. Foto: Telemundo

¿Por qué Thalí García escapó de la Casa de los Famosos de Telemundo?



Thalí García se presentó por la noche en el show de La Casa de los Famosos y explicó porqué escapó de esa forma de las instalaciones del reality. En entrevista con Nacho Lozano y Jimena Gállego, la mexicana contó las razones de su huida, entre ellas, su relación con Lupillo Rivera.

“No sé si estoy más tranquila”, explicó la joven. “Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara. Como saben, tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger y sentí que en algún momento se estaba saliendo todo de contexto, de control y, ni modo, pues a veces en la vida hay que tomar decisiones”, confesó Thalí García.

Facebook Twitter Linkedin

Telemundo informó a través de sus redes sociales que Thalí García había sido descalificada del reality. Foto: Instagram @telemundorealities

“Mi ansiedad, mi preocupación, lo que vieron ustedes era eso: una angustia de la incomunicación, del aislamiento, del manejo de la información, de que, al final, uno quiere, al menos hablo por mí, ser consciente todo el tiempo de que hay cámaras y micrófonos… Si en la vida real uno tiene que cuidar las cosas que piensa, dice, opina, allá adentro para mí era una cosa de… A veces quería hacer un chiste y era como no, mejor no, entonces también me sentía constantemente anulada, o sea como apagada”, narró Thalí sobre su salida.

“Yo necesitaba como una única certeza y creo que esa certeza solo la obtienes cuando estás fuera y cuando la entiendes y la tienes. Es como ‘OK, estaba todo bien, quiero regresar’”, dijo la concursante de La Casa de los Famosos de Telemundo, quien ha sido descalificada del programa y no podrá regresar al reality.

¿Thalí García escapó de La Casa de los Famosos por Lupillo Rivera?



Luego de escapar de La Casa de los Famosos, Thalí García reveló que con Lupillo había creado una conexión profunda y que al verlo tomó la decisión de salir del reality. “Hay una única persona en la que yo confío al 100%, dentro de esa casa, se llama Guadalupe Rivera y, de manera muy intuitiva, y tratando de ser telepáticos y todo, creo que hicimos esta sociedad, esta amistad, esta no sé…”, contó la mexicana en entrevista con Nacho Lozano y Jimena Gállego.

Sobre su alianza con Lupillo Rivera, Thalí reveló: “Creo que me vi, nos vimos, no puedo hablar por Lupillo, hablo por mí, llegando juntos a una final, protegiéndonos, tratando también como de unir no solo el equipo Tierra, sino, de verdad, unir la casa”.

“Hoy lo vi temblar. Hoy vi miedo en los ojos de Lupillo”, contó Thalí García, quien confesó que su único arrepentimiento era no haberse despedido del cantante. “Probablemente, es de lo único que me arrepiento (...) pero sé que me hubiera detenido, o sea si volteaba a decirle a Lupillo como ‘Lupe, ya me voy’”, dijo la concursante tras escapar de La Casa de los Famosos.