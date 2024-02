Texas: ¿por qué el mexicano condenado a muerte dice que es inocente?

Iván Cantú está condenado a la pena de muerte en Texas. La ejecución del hombre de ascendencia mexicana está programada para llevarse a cabo el 28 de febrero de este año, luego de que fuera pospuesta en dos ocasiones, en 2012 y 2023. El recluso, quien siempre ha mantenido su inocencia, señala irregularidades en la investigación y pide a la justicia revisar de nuevo la evidencia y acceso a un juicio justo. “Cuando lo expliqué, no me creyeron”, dice el hombre.

En 2001, Iván Cantú fue declarado culpable del asesinato de su primo, James Mosqueda, y de la prometida de este, Amy Kitchen. La pareja murió al recibir varios disparos en su casa al norte de Dallas, el 3 de noviembre de 2000, según estableció la justicia. “Si miran las pruebas, sabrán claramente que yo no cometí el delito”, dijo el hombre condenado a muerte en entrevista con Noticias Telemundo, desde la prisión Allan B. Polunsky, en West Livingston, localizada a unos 130 kilómetros al norte de Houston.

Durante el juicio de Ivan, la principal testigo en su contra fue su entonces prometida, Amy Boettcher. Sin embargo, el hombre nacido en Dallas acusa a su expareja de dar un falso testimonio en la corte. “Amy mintió (...) incluso llegó a decir que la llevé a la escena del crimen para ver los cadáveres. Y eso no es cierto”, contó Cantú, quien está recluido desde hace casi 24 años.

Irregularidades en la investigación de Iván Cantú



Las irregularidades en el juicio de Iván Cantú han quedado en evidencia gracias al trabajo de la abogada Gena Bunn, quien tomó su caso de forma pro bono hace 15 años. Ella, junto a la familia de Cantu, han contratado investigadores privados y encontrado evidencias que demuestran la negligencia en la investigación.

“Estoy al otro lado de esta ventana porque la Fiscalía no investigó a fondo mi caso y cuando el Departamento de Policía de Dallas les presentó los documentos y las falsas declaraciones de testigos y la falsa narrativa, se lo tomaron al pie de la letra, no lo investigaron. Presentaron la información a un jurado y les pidieron que me condenaran. Y lo hicieron”, explicó Iván Cantú, cuyo caso ha capturado la atención del público.

Facebook Twitter Linkedin

La organización Move On está reuniendo firmas para pedir se posponga la fecha de ejecución de Iván Cantú y que el hombre pueda acceder a un nuevo proceso. Foto: https://sign.moveon.org/

En 2020, Matt Duff presentó Cousins By Blood, un podcast dedicado a investigar el asesinato de James Mosqueda y Amy Kitchen, supuestamente cometido por Iván Cantú. Esta producción lo llevó a investigar a fondo las declaraciones de los testigos, así como las evidencias presentadas en el juicio. “La mayor parte de las acusaciones provinieron de su novia en ese momento, Amy Boettcher”, dijo el podcaster a Noticias Telemundo.

El juicio de Iván Cantú podría haber estado basado en un testimonio falso



“Su versión fue tomada como un hecho por la corte. Pero su historia me parecía ridícula. Con el tiempo, hemos podido demostrar que la testigo estrella del estado dio un testimonio fraudulento”, dijo el productor sobre Amy Boettcher, quien falleció en 2021.

Otro testimonio que tuvo gran relevancia en el juicio contra Cantú, fue el de su entonces cuñado, Jeff Boettcher, quien aseguró que el acusado le había dicho que planeaba cometer los asesinatos y que trató de reclutarlo para limpiar la escena del crimen. Sin embargo, en 2022, el hombre se retractó, dijo que en ese entonces consumía drogas y que la conversación nunca había sucedido.

Piden posponer la ejecución y acceso a un juicio justo



Con los días contados para su muerte, Iván Cantú aún tiene esperanza. “Dijeron que no era digno de una cadena perpetua y decidieron programar mi ejecución (...) pero hoy el presidente del jurado, junto con un par de otros miembros del jurado, se han presentado y han hecho declaraciones juradas para mi apelación diciendo que, con lo que saben hoy y la información que ha salido a la luz y con las mentiras que hemos podido demostrar de los testigos o incluso del departamento de policía, no me habrían condenado. Y ciertamente no me habrían condenado a muerte”, explica el preso.

“Estoy pidiendo al fiscal del condado de Collin; al gobernador, [Greg] Abbott; y a todo el mundo: No pido nada especial, solo lo que me corresponde por ley. Quiero que me den un día justo en el tribunal, con una abogada que sepa lo que hace y cómo presentar el caso, para que podamos demostrar mi inocencia y deshacer mi injusta condena”, pide Iván Cantú.

Al momento, celebridades como Kim Kardashian se han unido al llamado de la organización Move On pidiendo a los ciudadanos firmar una petición para “exigir que el fiscal del condado de Collin, Greg Willis, solicite retirar la fecha de ejecución a la luz de las nuevas pruebas que acaba de revelar su propia oficina, que demuestran que la testigo estrella declaró falsamente contra Iván y mintió en su testimonio”.