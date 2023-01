El pasado miércoles, la policía de la ciudad de El Paso, al oeste del estado de Texas, detuvo a un hombre de 27 años, quién habría amenazado con una pistola a un grupo de migrantes en vísperas de año nuevo. Así lo reveló la cadena de noticias CNN.



Testigos aseguraron que vieron el hombre armado en las calles de la ciudad, cercano a los puntos de encuentro de inmigrantes. A pesar de ello, el hombre no tiene una acusación formal y la policía tampoco ha revelado su nombre, quien testigos lo describen como caucásico.

La policía también explicó en un comunicado que el primero de enero intentaron detener al sujeto en su vehículo, sin embargo, este escapó. “Los oficiales detuvieron al sospechoso y solicitaron que bajara del vehículo. El sospechoso, se montó rápidamente y huyó”.



También el comunicado añadió que, “debido a un problema mecánico, la unidad policial se desactivó y perdió señal del sospechoso”.

La policía explicó que se ha reunido con diferentes personas buscando pistas del sujeto, la mayoría de estos testigos son migrantes que se vieron amedrentados por el hombre.



En cuanto al sospechoso, la policía explica que aún se encuentran en una fase de reunión con los testigos, por lo que no pueden revelar el nombre e información del sujeto, como antecedentes, hasta que no se haya procesado formalmente como sospechoso, “esta información se hará pública cuando la investigación lo permita explicó el comunicado”.

El punto de vista de los migrantes



Bryan, migrante venezolano de 19 años, explicó a CNN cómo fueron aquellos momentos en que el hombre los amenazó con un arma de fuego. El joven aseguró que el 31 de diciembre él se encontraba con un grupo de inmigrantes a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón de El Paso, cuando se aproximó una camioneta con un hombre que les gritaba constantemente de forma agresiva.

Bryan explicó que no entendía lo que decía, solo logró identificar algunas groserías en inglés, pero como el hombre gritaba en su dirección, él se acerco pues muchos autos estaban llegando a la iglesia a entregar suministros de ropa y alimentos.



Sin embargo, al aproximarse a la camioneta, el hombre lo amenazó con un arma de fuego mientras continuaba hablándole en un idioma que no entendía. “Me llamó y pensé que nos iba a ayudar. Cuando me acerqué, me puso una pistola en la cara. Seguí diciéndole que no entiendo lo que estás diciendo”.

Minutos después, pasada la medianoche, el hombre volvió a acercarse al grupo de migrantes reunidos en la iglesia, los amenazó de nuevo con el arma de fuego y comenzó a gritarles.



Tras el segundo encuentro, la policía fue alertada y comenzó la persecución policial que resultó en la fuga del sospechoso. Por su parte, la comunidad y las autoridades se encuentran preocupadas por los distintos casos de odio hacia los migrante que parecen ir en aumento.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

