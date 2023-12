Texas: migrantes revelan terribles condiciones en refugio del aeropuerto de San Antonio

Migrantes denuncian las condiciones que viven en el refugio del aeropuerto de San Antonio que comenzó a operar en mayo pasado. La instalación, que según la ciudad es un Centro de Transferencia Aeroportuaria (ATC, por sus siglas en inglés), recibe a los migrantes que son enviados ahí desde el Centro de Recursos para Migrantes, localizado en San Pedro.

El edificio, que asemeja un almacén más del aeropuerto, recibe a migrantes que buscan asilo y están a la espera de vuelos hacia otras ciudades. Mientras el administrador municipal de San Antonio, Erik Walsh, dijo a través de un comunicado que no se trata de un hangar, migrantes denuncia las terribles condiciones del lugar.

“Es mejor estar preso que estar allá adentro”, contó Jorge a Telemundo, quien dijo que estuvo varios días en el lugar. “Ahí no hay condiciones para vivir”, dijo el latino. Aunque cuenta con aire acondicionado, el lugar no está acondicionado para resguardar a los casi 300 migrantes que recibe todos los días. Las personas deben usar sanitarios portátiles localizados en el exterior y se cuenta con alimentos que proveen grupos voluntarios.

Los migrantes arriban al Centro de Transferencia del Aeropuerto ubicado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio en autobuses blancos que provienen del Centro de San Pedro, reportó Kens5. Foto: www.kens5.com

Texas dice que “no es un hangar”



"Ha habido informes recientes con información errónea sobre el Centro de Transferencia del Aeropuerto ubicado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio. Esta instalación climatizada (no es un hangar) está siendo utilizada por la ciudad de San Antonio para los inmigrantes”, dijo la administración de la ciudad, que abrió la instalación tras una decisión unilateral, para la cual no se consideró a los concejales de distrito.

Según el comunicado, el edificio dentro del aeropuerto: “ofrece a quienes viajan en avión una zona segura y cómoda donde esperar con acceso a comida, agua, productos básicos y aseos. No se trata de un albergue, sino de un lugar donde solo las personas con un boleto de avión pueden permanecer voluntariamente a la espera de su vuelo. La gran mayoría de la gente se marcha en 24 horas. En ocasiones se han quedado más de 24 horas, pero no más de 48”.

La instalación se localiza dentro del distrito 10, cuyo concejal, Marc Whyte, dijo a Ken5 que no participó en ninguna votación sobre el centro. “En verano, recuerdo que me dijeron que era una 'posibilidad’”, dijo Whyte. “Pero hasta octubre no tuve confirmación oficial de que había gente en esas instalaciones aeroportuarias. Parece que nadie en la ciudad sabía que esto estaba ocurriendo, y eso es un problema de transparencia que tenemos que solucionar”.