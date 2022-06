Una escena escabrosa se registró en el tráiler de un camión: 50 migrantes yacían muertos, unos sobre otros. El vehículo fue encontrado en una vía de San Antonio, Texas, Estados Unidos, durante el domingo 27 de junio.



Varios fallecieron por asfixia debido a las condiciones inhumanas en las que eran transportados, de acuerdo con las autoridades. La conmoción fue tal que Ron Nirenberg, alcalde de la localidad, calificó el hecho como “una tragedia”.

“Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron asfixiados en un tráiler en una tremenda desgracia”, expresó, por su parte, Manuel López Obrador, presidente de México, durante una rueda de prensa.



A su rechazo se unió Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al asegurar que “explotar a personas vulnerables para obtener ganancias es vergonzoso”. El mandatario, así mismo, calificó el episodio como “horrible y desgarrador”.

(Puede leer: Trabajador de Japón se emborrachó y perdió los datos de 460.000 personas).

El hallazgo de los migrantes

Gracias a la llamada de un trabajador de la zona, se conoció que del camión provenían gritos de auxilio. Los oficiales de bomberos acudieron ante el desespero y a su paso por la vía vieron más cuerpos que, al parecer, indican que otros migrantes saltaron del tráiler y perdieron la vida.



Una vez llegaron al sitio vieron el camión abandonado; su conductor había huido minutos antes. La puerta del tráiler estaba entreabierta, pero de ella ya colgaba un cadáver que era indicio de lo que en el interior había.

El camión tenía las placas clonadas. Foto: Jordan Vonderhaar / Getty Images via AFP

“Se supone que no debemos abrir un camión y ver montones de cuerpos allí. Ninguno de nosotros viene a trabajar imaginando eso”, comentó afectado Charles Hood, jefe de bomberos de Texas.



Una fuente policial aseguró, en charla con la organización ‘Texas Tribune’, que el automotor no tenía en funcionamiento el sistema de refrigeración. “Muchas de las personas encontradas dentro del vehículo parecían haber sido rociadas con condimento para bistec”, agregó el sujeto.



El olor de las especias, al parecer, buscaba eludir el control de las autoridades migratorias. Se sabe que el camión superó los retenes en Laredo, Texas. Sin embargo, se busca determinar si cuando cruzó la frontera ya iba cargado con las personas. De ser así, también se deberá establecer qué tipo de inspección realizaron los agentes de la Patrulla Migratoria, por la cual no se dieron cuenta de las decenas de migrantes hacinados.

(Además: El asesino prófugo que huyó 24 años sin salir del barrio en el que vivía).

De los 50 muertos, 22 son mexicanos, siete son guatemaltecos y dos son hondureños. Las demás identidades están por confirmarse. Otras personas debieron ser trasladadas a centros asistenciales por la temperatura y deshidratación que soportaron, entre ellos cuatro niños.

Las autoridades en San Antonio atendieron la tragedia en la que murieron 51 migrantes dentro de un camión. Foto: EFE/EPA/ADAM DAVIS

Un camión clonado

El conductor huyó, pero tiempo después logró ser capturado. Será, junto a otras dos personas implicadas, el encargado de precisar quién o quiénes conforman la organización de coyotes que intentaba pasar indocumentados hacia Estados Unidos.



El rastreo de las placas del camión arrojó que fue clonado, pues el verdadero automotor registrado está a varios kilómetros de allí, en la ciudad de Álamo.



“Nuestro tráiler está justo parqueado en el patio. Ese de San Antonio no es el nuestro”, comentó Felipe Betancourt, dueño de una empresa transportadora, en charla con el diario ‘San Antonio Express-News’.

(Le recomendamos: Alerta por la llegada del Huracán Bonnie a Colombia, el Caribe y EE. UU.).

Autoridades llegaron a la zona del camión, en San Antonio, Texas. Foto: Sergio FLORES / AFP

De acuerdo con medios locales, la temperatura en San Antonio rondó los 38 grados centígrados, una de las más altas, por lo que dentro de un carro el calor es mayor.



La tragedia en Texas es una de las peores registradas en los últimos años por el número de migrantes fallecidos, a quienes se unen las cifras alarmantes de sujetos que intentan, como sea, pisar suelo americano.

Tendencias EL TIEMPO