Texas: las obras viales que retrasarán el tráfico en la semana del 4 al 8 de diciembre

Proyecto de intercambio U.S. 69/FM2493 y realineación de FM 2493: el contratista está despejando el derecho de vía en el lado oeste de U.S. 69 y construyendo un desvío en el lado este. Actualmente, no se esperan cierres de carriles ni retrasos. Se proyecta que este proyecto esté completo en el verano de 2027.​