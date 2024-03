Texas: el refugio de migrantes que planeaban cerrar y un juez salvó

se planeaba el cierre de un refugio de migrantes, orden que finalmente fue anulada por un juez. Texas es uno de los estados que ha emprendido algunas de las medidas más estrictas en contra de la inmigración ilegal. De hecho, el gobernador Greg Abbott y la administración Biden han tenido conflictos debido a ello . En medio de esta disputa,

Acusado de promover la entrada ilegal de indocumentados al territorio, Casa anunciación, uno de los refugios fronterizos más grandes, había sido demandado por Ken Paxton, el fiscal general del estado, quien solicitó su clausura.

No obstante, un juez falló a favor de mantenerlo abierto. Y no solo eso, en la orden judicial se otorgó el permiso a Casa anunciación de no compartir información personal de los migrantes que aloja en sus instalaciones, tal como lo exigía el fiscal en la demanda que inició el mes pasado.

El juez argumentó que una de las razones de su fallo es que el fiscal general de Texas había actuado sin tener en cuenta el debido proceso y el juego limpio al tratar de cerrar un importante proveedor de servicios para los inmigrantes.

Entrevistado por el medio Telemundo, Rubén García, director del albergue, dijo que ahora esperarán la respuesta que Paxton tomará tras darse a conocer la decisión del juez, pero por el momento se mostró muy agradecido debido a que el proceso seguirá las reglas.

Casa anunciación es uno de los refugios más grandes de la frontera.

Fallo pone freno a las políticas antiinmigrantes en Texas

un nuevo golpe a las políticas antiinmigrantes en el estado. Cabe recordar que a principios de marzo Este nuevo fallo para mantener abiertas las instalaciones del refugio Casa anunciación, es. Cabe recordar que a principios de marzo se detuvo la entrada en vigor de la ley SB4 , a través de la cual las autoridades en el estado podían detener y deportar a los indocumentados sin intervención de las autoridades federales.

Según esa legislación, que por ahora se mantiene suspendida, ingresar ilegalmente al estado se consideraría un delito estatal, por lo que Texas podría decidir el estatus migratorio de las personas. Además, de detectar que se trataba de un reincidente, este sería acusado de un delito mayor y podría ser encarcelado. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió temporalmente la entrada en vigor de la ley migratoria en Texas para poder analizar la situación.