Texas: ¿de cuánto será el salario mínimo para 2024?

Desde hace años el salario mínimo federal en Estados Unidos está fijado en US$7,25 por hora, tarifa que se aplica a los trabajadores cubiertos por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). A su vez, a los empleados que reciben propinas les corresponde un salario mínimo de US$2,13 por hora, pues se considera que con el ingreso extra deben de llegar al menos al salario federal. Sin embargo, algunos estados de la Unión Americana tienen sus propias leyes para establecer el mínimo, ¿es el caso de Texas?

Hay que señalar que el salario mínimo es una cantidad de ingreso garantizada con la que un empleado debería poder cumplir sus necesidades básicas. Por eso, en la mayoría de los casos, cada año se realiza un ajuste con la intención de que los trabajadores puedan tener una adecuada calidad de vida.

Alrededor de 30 estados establecen una tarifa básica diferente a la federal; cuando esa situación se presenta, los trabajadores deben ser pagados con la tasa más alta. En lugares como Washington, el salario es de hasta US$17 la hora. No obstante, todavía hay muchos que se rigen con el sueldo mínimo nacional y ese es precisamente el caso de Texas.

¿Cuál es el salario mínimo de Texas y cómo aumentará en 2024?

Durante 2023 el estado de la Estrella Solitaria mantuvo sin modificaciones el salario mínimo, por lo que consideró la tarifa federal de US$7,25 por hora. Dicho monto no ha sido modificado por años pues, de acuerdo con el portal de orientación profesional Indeed, la última vez que los texanos vieron aumentar el salario mínimo fue en 2008, cuando pasó de US$6,55 al actual.

Sin embargo, existe la posibilidad de que pronto el salario mínimo en Texas aumente, ya que la cámara de representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este año un proyecto de ley para que los texanos que ganan ese salario puedan tener un mejor ingreso hacia 2025, pues de forma gradual irá aumentando.

Mientras eso sucede, el salario mínimo semanal de Texas es de US$290 por 40 horas de trabajo, lo que equivale a US$15.080 por año. A su vez, la cantidad por horas extras es de US$10.88 qué aplica para aquellos empleados que trabajan más de 40 horas a la semana.

Ello es porque el estado no tiene una política de salario mínimo específico, por lo que adopta las indicaciones federales según las cuales los empleadores no deben pagar menos de US$7,25 por hora, con excepción de algunos trabajadores y estudiantes. Por ejemplo, hay una ley que establece que todos los empleados menores de 20 años pueden recibir un salario de capacitación de US$4,25 la hora, pero solo durante 90 días, mientras que a los estudiantes que no son trabajadores de tiempo completo se les puede pagar un salario de US$6,16 por hora.

Facebook Twitter Linkedin

El salario mínimo en Texas podría aumentar. Foto: iStock

Cabe decir que de acuerdo con las estadísticas, la mayoría de las personas que ganan un salario mínimo en Texas están empleadas en el sector de servicios, principalmente en la preparación de alimentos.