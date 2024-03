Texas: darán despensas gratis a habitantes que cumplan con estos requisitos

Al norte del Estado de Texas, en la ciudad de Dallas, dos organizaciones se encargan de distribuir comidas preparadas y alimentos para los residentes del área sin costo, con la única condición de acercarse en vehículo, ya que no reciben a personas que llegan a pie.

La organización North Texas Food Bank (NTFB) ofrece despensas móviles en el norte del Estado para las personas que necesitan ayuda, y las entregas son realizadas los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado cada semana. Para la entrega de alimentos, que se realiza por orden de llegada, no es necesario registrarse previamente, sólo debe contar con un vehículo.

A las personas que llegan hacia la zona, los organizadores les preguntan su nombre y cuántas personas forman parte del grupo familiar, para conocer el número de viandas o alimentos que deberán entregarle, aunque no corroboran la veracidad de los datos.

La organización reanudará el viernes la entrega de alimentos en las siguientes zonas: Our Savior Lutheran, 3003 Horizon Road, Rockwall (de 9AM a 11 AM), North Colony Church of Christ, 6404 Paige Road, The Colony (de 9AM a 11 AM) y Grand View Baptist Church, 1401 I-30, Mesquite (10 AM a 12 PM).

El sábado 2 de marzo continuarán con el servicio en Mt Zion Baptist Church of Sandbranch, 129 Burns Drive, Seagoville (de 9AM a 11 AM). Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la asociación, debido a que pueden existir cambios de horarios.

Facebook Twitter Linkedin

La organización se encarga de distribuir comidas preparadas y alimentos para los residentes de Texas que lo necesitan. Foto: @northtexasfoodbank

Despensas fijas y móviles de la CCD en Texas

Con el mismo objetivo, la organización de Caridades Católicas en Dallas (CCD) tiene despensas fijas y móviles para personas en situación de necesidad, que incluyen a las familias que reciben beneficios del gobierno como SNAP, TANF, SSI, NSLP, Medicare o Medicaid.

Además, la ayuda también está destinada a personas que estén por debajo de las pautas federales de pobreza y familias que atraviesen una crisis temporal debido a distintas causas. La zona de entrega de los alimentos es la siguiente: