El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó este jueves a las autoridades estatales regresar a los puertos de entrada a los migrantes a los que detienen, lo que genera un posible enfrentamiento con el Gobierno federal encargado de manejar la política migratoria de Estados Unidos.



El gobernador republicano firmó una orden ejecutiva que autoriza y faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados a los que detengan.



En un comunicado Abbott aseguró que la medida pretende “detener la empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades". "El estado de Texas está adelantando una vez más y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar la frontera sur", dijo el gobernador.



Desde que el presidente Joe Biden llegó al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el Gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de “fronteras abiertas”.



“A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden”, insistió el republicano al hacer el anuncio.



Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), condenó en un comunicado la orden de Abbott.

Con esta medida Abbott ha puesto a prueba los límites de la autoridad estatal al facultar a las fuerzas del orden del estado a llevar a los migrantes a los puertos de entrada.



No está claro si los agentes entregarán los migrantes a las autoridades federales. El anuncio se dio dos días después de que autoridades de varios condados del sur de Texas pidieran “más acción” a Abbott para detener el ingreso de indocumentados, que calificaron de “invasión”.



La orden ejecutiva faculta a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad de Texas "a aprehender a los inmigrantes que crucen ilegalmente los puertos de entrada y retornarlos a la frontera", agrega el comunicado.

La declaración de “invasión” hace parte de un movimiento que quiere invocar una declaración de la Constitución de EE. UU., que da una base legal a los estados para invocar los poderes de guerra.

La idea ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes, que han advertido que el discurso forma parte de la campaña política del gobernador republicano, que busca reelegirse en noviembre.



En este sentido, McKinney advirtió que la Constitución de los Estados Unidos deja en claro que la aplicación de la ley de inmigración es una autoridad federal y que los gobernadores de los estados no pueden establecer sus propias políticas.



La orden ejecutiva de Abbott no declara explícitamente una "invasión", pero sí hace referencia a la Constitución de Estados Unidos.



"Esta acción solo es entendible en un contexto de campaña electoral en el estado de Texas", refirió el jueves en la noche en un comunicado el gobierno mexicano, en vista de las próximas elecciones de noviembre que incluyen las de gobernadores.



Las cifras de migración de México a Estados Unidos se han mantenido elevadas en meses recientes. En mayo, las autoridades detuvieron a más de 239.000 personas en la frontera mexicana, una cifra récord, pese a que también incluye a los que a los que intentaron entrar a Estados Unidos en múltiples ocasiones.

Indignación mexicana

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó este viernes de "inmoral" y "vulgar" la nueva orden ejecutiva del Gobierno de Texas para que las autoridades estatales devuelvan a los puertos de entrada a los migrantes a los que detienen.



El mandatario denunció que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó el jueves por motivos electorales la orden ejecutiva que faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados.

"Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso, y no tiene fundamento legal, además, porque no le corresponde", comentó.



Además, lo acusó de tomar una medida que no está dentro de sus facultades porque la política migratoria es responsabilidad del Gobierno federal.



El presidente de México denunció "la doble moral" e "hipocresía" de políticos católicos y evangélicos texanos que son antiinmigrantes.



También indicó que hay "partidos o a políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza, y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad".



“Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ya lo he dicho, y en su momento lo vamos a repetir más, si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos", expresó.

La Casa Blanca, por su parte, recordó este viernes al gobernador que es competencia del Gobierno federal decidir sobre inmigración y que no se "entrometa" en ese tema, sobre todo cuando en el pasado sus acciones han causado "caos" y "confusión" en la frontera.



"La aplicación de las leyes de inmigración es algo que compete a las autoridades federales y los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en eso. Especialmente el gobernador de Texas, Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera", dijo Jean-Pierre.

Negativa del Congreso

Mientras se produce la polémica en Texas, una veintena de congresistas estadounidenses pidió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que no sean deportados los migrantes sobrevivientes de la tragedia de Texas, en la que murieron 53 personas hacinadas en un camión.



"Le pedimos de manera urgente que ejerza sus atribuciones para asegurar que los migrantes sobrevivientes no sean deportados o enviados a un centro de detención", señalan en una carta 22 congresistas encabezados por el demócrata Joaquín Castro, que representa a Texas.

Más de 50 cuerpos fueron encontrados en el camión. Foto: Jordan Vonderhaar / Getty Images via AFP

El 27 de junio cerca de San Antonio (Texas) las autoridades encontraron un camión en el cual decenas de migrantes indocumentados estaban hacinados. Hasta ahora las autoridades del condado Bexar han identificado a 47 de las víctimas fatales.



Las víctimas, con edades entre 13 y 55 años, incluyen migrantes de México, Guatemala y Honduras. Once sobrevivientes reciben cuidado en hospitales locales o han sido dado de alta. "Pedimos que el Departamento de Seguridad Nacional apure el trámite para los sobrevivientes que soliciten visa por razones humanitarias", añade la carta.



"Estas visas son para individuos que enfrentan opresión, desastres, y otras circunstancias urgentes como la actividad criminal, el contrabando humano, o para personas que encaran persecución cuando están fuera de EE.UU.", escribieron los legisladores.

La carta recordó que los migrantes hacinados en el camión sufrieron temperaturas extremas, cercanas a los 55 grados Celsius "y algunos de los sobrevivientes pueden terminar con problemas de salud de largo plazo".



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de San Antonio, ninguno de los 16 migrantes hallados vivos fue capaz de bajar del camión sin ayuda. Los legisladores también pidieron a Mayorkas que su ministerio otorgue permisos, por razones humanitarias, para que las familias de las víctimas visiten a los sobrevivientes y retiren los cuerpos de los fallecidos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

