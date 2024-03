Texas: así es un día en la vida de un policía fronterizo, 'sin luz al final del túnel'

Texas sigue en polémica debido a las medidas antiinmigrantes que ha aprobado recientemente. La seguridad en la frontera se ha convertido en una prioridad para el estado que, además de las leyes para considerar un delito menor cruzar al territorio ilegalmente, ha instalado alambre de púas en la zona. Pero más allá del debate en el país, cómo ha cambiado la dinámica. Una policía de la patrulla fronteriza compartió su experiencia.

El gobernador Greg Abbott ha dejado claro que no tiene la intención de dar un paso atrás con respecto a sus políticas antiinmigrantes y ha buscado por diversos medios disuadir a las personas de cruzar ilegalmente la frontera, ello ha implicado desplegar miles de policías estatales y soldados de la guardia nacional en la zona. Pero, ¿cuál ha sido el impacto para los oficiales? El medio 60 minutes pasó un día con la agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Jaclyn Gooding, para averiguarlo.

De acuerdo con la oficial, ahora la mayor parte de su trabajo está asociado con la frontera. Explicó que antes tenía que realizar tareas habituales de patrullaje en carreteras, como detener automóviles por infracciones de tránsito, pero ahora también tienen que hacer cumplir las leyes que tienen que ver con los indocumentados. Y es que si bien el tema de inmigración ilegal es tarea de la patrulla fronteriza, como parte de la policía estatal, su trabajo es servir a Texas: "Creo que todo está entrelazado en este momento".

A pesar de tener la disposición de apoyar las políticas del estado de la estrella solitaria con respecto a la inmigración ilegal, Gooding compartió que la mayoría de los policías estatales a lo largo de la frontera están lejos de sus hogares y trabajan muchas más horas. "Turnos prolongados que incluyen siete días seguidos y de doce a quince horas al día. Es muy abrumador, se siente, en muchos sentidos, como si no hubiera luz al final del túnel en este momento", constató.

Facebook Twitter Linkedin

La patrulla fronteriza ha registrado un número récord de inmigrantes. Foto: AFP

Operación Lone Star para frenar la inmigración en Texas

A través de la operación Lone Star, el gobierno de Texas ha desplegado miles de policías estatales y soldados de la guardia nacional en la frontera. De acuerdo con CBS News, el gobernador ha comprometido más de US$11.000'000.000 para este cometido.

Abbott asegura que todo lo invertido va a valer la pena y que no está tratando de establecer nuevas leyes de inmigración. "Texas no está tratando de imponer su propia ley, simplemente estamos tratando de hacer cumplir la ley que dice que no se puede cruzar la frontera ilegalmente y, si lo haces, debes ser detenido", dijo a 60 Minutes.

Cabe recordar que Texas ha impulsado políticas según las cuales cualquier persona que sea sorprendida o sospechosa de haber cruzado la frontera ilegalmente puede ser detenida y deportada de inmediato sin un juicio previo. Lo que ha generado debates, ya que la administración Biden considera que las políticas migratorias únicamente conciernen al gobierno federal.