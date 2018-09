'Intentó quitarme la ropa, pero no pudo por mi traje de baño enterizo'

Christine Blasey Ford, la mujer que acusa de agresión sexual al nominado de Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, juez Brett Kavanaugh, dijo este jueves en la apertura de la audiencia que estaba "aterrada" ante el Senado, pero que era su "deber" testificar.

En una declaración leída con voz temblorosa, al borde del llanto, expresó: "No estoy aquí porque quiero. Estoy aterrada", dijo cuando compareció en la mesa de testigos en una sala abarrotada en la Comisión Judicial del Senado, en una sesión que comenzó a las 10:00 hora local con una introducción del presidente de la entidad, el republicano Chuck Grassley, y una intervención de la demócrata Dianne Feinstein, la líder demócrata de California.



Luego de estas dos intervenciones, la mujer, que es psicóloga y profesora universitaria, comenzó su relato. En este contó cómo era habitual en su vida de adolescente asistir a fiestas, y describió cómo al llegar a una casa donde se realizaba una fiesta vio a Kavanaugh y a otros muchachos visiblemente ebrios.



La doctora Ford relató que bebió una cerveza y subió al segundo piso de la residencia en busca del baño cuando fue empujada hacia una habitación y arrojada a una cama. A la habitación entraron unos hombres, entre ellos Kavanaugh, y la puerta fue cerrada a su paso.



Luego recordó cómo Kavanaugh se montó encima de ella y empezó a tocarla. Ella asegura que intentó quitárselo de encima, pero que él estaba "muy pesado". "Él intentó quitarle la ropa, pero no lo logró porque yo tenía una traje de baño enterizo bajo la ropa", dijo y recordó que en el cuarto sonaba música.

"Yo empecé a gritar con la esperanza de que alguien me escuchara, y en ese momento Kavanaugh puso su mano sobre mi boca (...) Ahí pensé que me iba a violar".



Luego de intentar salir del control, relata que forcejeó hasta que él cayó al suelo y ahí logró abrir la puerta y huir hacia el baño, en el que se refugió. "Esperé dentro del baño hasta que escuché a los dos chicos bajar por las escaleras riendo. Estuve muy pendiente de no volver a escucharlos y fue cuando decidí salir corriendo de la casa. Y afuera respiré aliviada de que los muchachos no estuvieran detrás mío persiguiéndome", relató.



Luego de su declaración, la fiscal Rachel Mitchell empezó a hacerle preguntas y aclarar circunstancias de los testimonios previos de la doctora Christine Blasey Ford.

Brett Kavanaugh , nominado a la Corte Suprema en Estados Unidos. Foto: Reuters

Al ser interrogada en la Comisión Judicial del Senado sobre si se podría haber equivocado sobre quién era su agresor, ella afirmó que no, que la persona que la agredió es el magistrado acusado, y que es "absolutamente" imposible que se confundiera de persona, al igual que ratificó que fue Kavanaugh quien intentó violarla en una fiesta en 1982.



Lo habitual es que sean los miembros del comité del Senado los que hagan las preguntas, pero dado que son hombres en su mayoría y muy mayores, pensaron que para no afectar el testimonio era mejor contratar una mujer fiscal especializada en este tipo de casos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL