Terror en Nueva York: cayó un rayo sobre un avión en pleno vuelo y todos sobrevivieron

en medio del viaje el terror se apoderó de los pasajeros ante la impactante caída de un rayo sobre el avión, que en un principio desconcertó tanto al equipo de vuelo como al piloto. El pasado miércoles 10 de abril, el vuelo 1192 de la empresa Delta Airlines partió desde Nueva York hacia Georgia y

Al mirar hacia las ventanas del avión, en medio de una intensa tormenta con actividad eléctrica, una penetrante luminosidad encegueció a todos, y el susto se apoderó de los pasajeros a bordo. Según la descripción de una persona que asegura que estuvo en el vuelo 1192, el piloto "se veía blanco como un fantasma".

El Airbus A321, que partió desde Nueva York el pasado 10 de abril a las 6:53 A. M. con destino a Atlanta, Georgia, descendía para preparar el aterrizaje cuando un rayo envolvió su estructura metálica.

Aunque el avión cuenta con una protección especial que logra que la energía de la descarga no ingrese y tampoco dañe al sistema, los pasajeros desconocían esta situación, por lo que el pánico se apoderó inmediatamente del vuelo. Incluso el piloto se vio afectado al no saber con exactitud qué era lo que estaba pasando, por lo que declaró una emergencia para que el personal de tierra del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta pudiera inspeccionar el avión a su llegada, según informó The New York Post.

El vuelo 1192 de Delta Airlines vivió un impactante momento con la caída de un rayo. Foto:Delta

En una publicación en el foro de Reddit, un pasajero que viajaba con su esposa describió el aterrador suceso: "Durante nuestro descenso a unos 3.657 metros de altura, hubo una gran explosión y un destello blanco. Muchos gritos, y luego ansiedad y un silencio total por parte de los asistentes de cabina y de vuelo".

el avión aterrizó sin problemas a las 9:26 A. M. Después de que el equipo del aeropuerto encontrara una marca de rayo sobre el parabrisas, los pasajeros, el piloto y el resto del equipo a bordo fueron notificados sobre el incidente. Pese a la angustia que generó en algunos pasajeros, quienes aseguraron que llegaron a despedirse de sus familiares por mensaje, en Georgia.

En la misma publicación, el pasajero explicó que, a pesar de conocer los detalles del incidente, el piloto continuaba impactado. "El piloto estaba en la puerta de la cabina y estaba blanco como un fantasma", comentó.

¿Por qué los rayos "envuelven" al avión y no penetran?

En el siglo XIX, el entonces novel científico Michael Faraday, culpable de grandes avances científicos posteriores, comenzó a estudiar la inducción electromagnética a partir de la corriente eléctrica. Tras intensos experimentos, determinó que los electrones se mantienen siempre en la parte externa de un conductor.

Con esa valiosa información, en el año 1836 el científico creó la primera Jaula de Faraday para probar su teoría, sin saber que en las siguientes décadas sus estudios servirían para permitir a los humanos transportarse en aviones.

Para la creación del avión, los fabricantes utilizan aluminio, siguiendo estrictas reglas que lo dejan encapsulado. De esta manera, la corriente eléctrica que llega a impactar en el avión fluye únicamente a través de la capa exterior, sin penetrar nunca el interior, hasta perderse por la cola de la nave.