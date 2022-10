Una de las grandes preguntas que había quedado pendiente por resolver en estos años de la pandemia del coronavirus era si la tendencia hacia el teletrabajo, que por necesidad se disparó durante los meses más duros del confinamientos obligatorio, era una fenómeno transitorio o un cambio más permanente al interior de empresas y entre la fuerza laboral.



Aunque la respuesta definitiva aún está en construcción y dependen en buena parte de las estadísticas que recopilan diversas agencias del gobierno, una serie de nuevos estudios y encuestas ya apuntan hacia una nueva realidad que parece irrefutable: el teletrabajo llegó para quedarse y está provocando profundas alteraciones económicas y demográficas en Estados Unidos.

De acuerdo con un nuevo informe realizado por tres prestigiosos economistas -José María Barrero, de la Instituto Tecnológico Autónomo de México; Nicholas Bloom, de Stanford University; y Steven Davis de la Universidad de Chicago-, al menos un tercio de todos los empleados del país están trabajando en este momento de manera remota.



Los resultados, según los autores, son bien concluyentes, pues se trata de una cifra que lleva casi un año y medio estabilizada en este punto (entre enero del 2021 y julio del presente). Momento que además coincide con la reapertura económica y la especie de normalidad que comenzó a instalarse una vez aparecieron las vacunas para contener el avance de la letal enfermedad.



Aunque esa cifra equivale solo a la mitad de la fuerza laboral que trabajó remotamente en los peores meses de la pandemia, cuando más de dos tercios de los estadounidenses laboraban desde sus casas, representa un aumento impresionante comparado con los números que se registraban antes de que el covid invadiera el planeta.



De acuerdo con un informe del Consejo Nacional para las Compensaciones (NCCI por su sigla en inglés) un organismo fundado en 1923 y que monitorea el flujo laboral en EE. UU., antes del coronavirus solo el 6 por ciento de los estadounidenses trabajaba de manera remota. Es decir, desde entonces la tendencia ha crecido en por lo menos un 400 por ciento.



De hecho, según el NCCI, antes del covid-19 solo uno de cuatro estadounidenses había experimentado con alguna forma de teletrabajo a lo largo de su vida laboral.



Ambos informes coinciden con encuestas que ha realizado Gallup para medir el fenómeno. En la última muestra, el 29 por ciento de las personas indicó que estaban trabajando tiempo completo de manera remota.



Si a esa cifra se suman las personas que manejan un esquema híbrido de empleo, es decir, algunos días desde la casa y otros en la oficina, el porcentaje sube a más del cuarenta por ciento de toda la fuerza laboral.



Los mismos autores del estudio, que consultaron estadísticas oficiales y diversas industrias para llegar a sus conclusiones, reconocen que no todas las fuentes coinciden a la hora de precisar el aumento en la tendencia. Aún así, sostiene Davis, "no hay duda de que los incrementos que se han registrado desde el 2019 son dramáticos y que se mantendrán, de ahora en adelante, en niveles mucho más altos que los de la pre pandemia".



Otro informe reciente realizado sobre este mismo tema por el diario Washington Post también muestra que, como se esperaba, los incrementos en el trabajo remoto varían mucho en los diferentes sectores de la economía.



Por ejemplo, en las llamadas "industrias del conocimiento", que incluyen las finanzas, tecnología, comunicaciones e información, 3 entre cada 5 días laborales se realizan hoy de manera remota o desde los hogares. Es decir, en este sector, el 60 por ciento de la semana laboral se realiza desde la casa.



Pero en otras áreas como hotelería y turismo, restaurantes o transporte, la curva se inclina hacia el otro lado. En estos sectores, casi el 80 por ciento del trabajo se realiza de manera presencial.



Aún así, afirma Liz Wilke, economista principal de Gusto -empresa que monitorea los esquemas de contratación en más de 200.000 compañías del país-, la tendencia hacia el teletrabajo se ha generalizado. "Todas las empresas han tenido diversos niveles de exposición al trabajo remoto. Pero lo que queda claro es que es una tendencia universal. Cada una de ellas ha experimentado algún tipo de incremento a lo largo de estos años", sostiene Wilke.



Si bien el auge del teletrabajo no ha sido nuevo para sectores como el tecnológico, que ya caminaban en esa dirección, lo novedoso ahora es que ha tocado segmentos donde antes parecía imposible.



En la historia del Post citan el ejemplo de Inside Out Co., una empresa basada en Chicago, Illinois, que se dedica a la construcción, pintura y tejados en casas y apartamentos. Antes de la pandemia, el trabajo era 100 por ciento presencial, y limitado al área de Chicago. Por necesidad, cuando se presentaron los cierres durante la pandemia, ajustaron la tecnología, comenzaron a usar la nube para el flujo y almacenamiento de su información y se acomodaron a los horarios de los empleados y las necesidades de aquellos que tenían que atender a sus hijos.

"Lo que nos dimos cuenta es que las personas son más eficientes cuando trabajan desde casa. Quizá por que ya no pierden tiempo en el desplazamiento a la oficina, o por que pueden manejar mejor su tiempo y eso les causa menos estrés. Además, nos hemos podido expandir. Ahora tenemos contratos en zonas remotas como Florida y Tennessee, y a empleados que trabajan desde cualquier lugar del país", afirma Christie Mortimer, la directora de finanzas en esta empresa.



Lo que estamos viviendo, dice Mortimer, es toda una revolución laboral.



El estudio de Barrero, Bloom y Davies, también identifica las zonas del país donde es más prevalente el teletrabajo y que coinciden con los centros urbanos más poblados en EE. UU. La lista la encabezan ciudades como San Francisco, Nueva York y Washington al igual que otras en el norte de Virginia que están pegadas a la capital estadounidense como Alexandria y los condados de Fairfax, Falls Church y Arlington.



Así mismo, áreas donde hay importantes centros científicos como Los Álamos, en Nuevo México y otros cerca de Atlanta, en Georgia.



"Son muchos los trabajadores en zonas urbanas que se están beneficiando con este nuevo concepto pues ya no tienen que trabajar desde el corazón de estas mismas ciudades y se están mudando a suburbios cercanos. Por que son más baratos, o por que pueden estar más cerca de sus familias o por que en ellos la plata que ganan les rinde más", sostiene Wilke.



Eso, además, ha desatado otra revolución en el mercado inmobiliario del país cuyas consecuencias apenas comienzan a ser medidas. Aunque todavía no hay estadísticas oficiales ni mediciones concretas sobre el efecto que este fenómeno está causando en las economías de las grandes ciudades y-o aquellas a donde se están mudando, lo que es claro es que la pandemia desató el desplazamiento de miles de personas en el país.



Algo que sí se puede precisar, en cierto sentido, con el incremento o la disminución del valor de la propiedad raíz y de las rentas.

Para poner un ejemplo, mientras el valor de inmuebles en una ciudad como Washington se ha estancado, este ha crecido un 10 por ciento en los suburbios cercanos y hasta un 15 por ciento entre lugares un poco más remotos.



Y mirado por ciudades, son las densamente pobladas y que ofrecen la posibilidad de trabajar remotamente donde más desplazamiento se ha presentado



Nueva York, Washington D.C. y San Francisco, por ejemplo, encabezan también el listado de ciudades que perdieron entre 5.000 y 10.000 habitantes durante el último año.



Otro estudio basado en los datos del Censo y hecho por el Economic Innovation Group (EIG) le da a las cifras una perspectiva aún más clara. A lo largo de la última década, pero especialmente en los últimos años, se ha presentado una gran movilización de población en edad de trabajar entre las grandes ciudades y los suburbios. Según EIG, la cantidad de condados del país que han visto incrementos en este tipo de población ha pasado del 11 por ciento en el 2011 a el 56 por ciento en 2021.



Así mismo estados muy rurales como Idaho, Montana, Nevada, Colorado y Utah están registrando incrementos históricos de su población que se atribuyen en parte a la pandemia, el teletrabajo y el desplazamiento que este ha causado.



"Las pérdidas de población fueron más altas en grandes centros urbanos, con una gran cantidad de trabajos que se podían realizar remotamente, y donde los costos de vivienda eran altos. Algo muy consistente con la idea de que el teletrabajo ha sido uno de los motores más importantes en los cambios demográficos que ha causado la pandemia", sostiene Adam Ozimek, economista en jefe de EIG.



Como resaltan los autores el primer estudio, el auge del teletrabajo en EE. UU. y el desplazamiento demográfico que ha causado son hechos innegables. Como también las razones que hay tras este viraje.



Mucho más difícil predecir, al menos por ahora, son los efectos a largo plazo que tendrá este fenómeno tanto en el mercado laboral, como en la economía y cultura de grandes, medianas y pequeñas ciudades. Pero, sobre todo, en el aspecto humano y de interrelaciones interpersonales que supone este sismo tan profundo que han comenzado a vivir los estadounidenses.

