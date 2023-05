La virtualidad ha cambiado la forma de entender y desempeñarse en el trabajo. Los profesionales colombianos siguen viendo en el trabajo remoto una oportunidad, al tiempo que las empresas aún tienen un porcentaje importante de su personal trabajando desde sus hogares.



Sumado a esto, el trabajo en el exterior continúa atrayendo a personas que quieren construir su vida en otro país y la demanda de más servicios remotos sigue sin ser saciada.



Y si usted desea teletrabajar en EE. UU., ¿qué requisitos exigen estas empresas y el país norteamericano para aquellos que quieren el teletrabajo? Aquí le contamos.

Las ventajas del teletrabajo

Tiempo, dinero y reducción de riesgos, esos pueden ser tres de los beneficios que se pueden ver al analizar el trabajo remoto en las labores del nuevo siglo. La persona puede trabajar sin dedicar tiempo y dinero en transporte y otros gastos propios del trabajo de oficina, y minimizando los riesgos de accidentes laborales o enfermedades.



Ahora, si bien no todas las empresas cuentan con un modelo remoto o híbrido debido a la naturaleza de las labores que se requieren, sí existen ciertos sectores que aún consideran positivo contar con personal a distancia.

El teletrabajo, que la pandemia aceleró, tiene ventajas que aún permiten que se mantenga en el atractivo de profesionales y compañías. Foto: iStock

Las cifras lo demuestran: la organización Partnership for New York City publicó un informe en febrero el cual destaca que el 82 % de las compañías encuestadas prefieren el modelo híbrido como su “política predominante” este año.



Asimismo, de los que ya utilizan un modelo que combina presencialidad y trabajo remoto, el 59 % establece por lo menos tres días a la semana de trabajo en la oficina.



Esta cifra puede aumentar en ciertos sectores, como el de la tecnología y la programación.



El informe indica una diferencia en la expansión del teletrabajo según los sectores. Mientras que el porcentaje de presencialidad en el sector inmobiliario fue del 80 %, en el financiero fue del 59 % y en el tecnológico del 49 %, por lo que aún existe una amplia oferta para aquellos interesados en el teletrabajo en programación.

En Colombia, el sector tecnológico como la programación, la ingeniería software han tomado mayor auge en línea con las tendencias del mercado laboral y global. Foto: Istock

Un sector que mantiene el teletrabajo al alza

En Colombia, el sector tecnológico como la programación, la ingeniería software también han tomado mayor auge en línea con las tendencias del mercado laboral y global.



Por la naturaleza propia de la profesión a desempeñar, los profesionales de sectores de la tecnología tienen más facilidad para trabajar de forma remota, ya que la mayoría de las herramientas que utilizan para el desarrollo están en programas al acceso de todo tipo de hogar con conexión a internet.



El retorno a la presencialidad tras la crisis sanitaria causada por el covid-19 no ha cambiado la forma de entender el nuevo mundo remoto. Foto: iStock

Además de esto, el retorno a la presencialidad tras la crisis sanitaria causada por el covid-19 no ha cambiado la forma de entender el nuevo mundo remoto.



Sólo en Estados Unidos, los resultados de la Encuesta de Respuesta Empresarial de 2022, realizado por la Oficina de Estadísticas Laborales, muestra que en agosto y septiembre de 2022, el 27,5 % de los establecimientos tenían empleados que teletrabajaban todo el tiempo o parte del tiempo.



Asimismo, el 95,1 % de los establecimientos de este país esperaba que la cantidad de tiempo que se permitía a los empleados teletrabajar siguiera siendo la misma en los próximos seis meses, por lo que se puede esperar que esta tendencia se mantenga.



Es por esto que los profesionales colombianos pueden ver en Estados Unidos una oportunidad laboral y de su proyecto de vida. Pero antes de armar maletas y buscar ofertas de trabajo, primero debe conocer qué exigen las empresas y el país para poder trabajar en su territorio.

Las compañías estadounidenses que buscan contratar talento en los colombianos o latinoamericanos de forma remota suelen tener una serie de requisitos para los candidatos. Foto: Istock

Estos son los requisitos

Así las cosas, las compañías estadounidenses que buscan contratar talento en los colombianos o latinoamericanos de forma remota suelen tener una serie de requisitos para los candidatos.

En primer lugar, los profesionales deben manejar muy bien el idioma, generalmente exigen un nivel de inglés B2 o superior.



Igualmente, exigen experiencia verificable en la programación y el desarrollo de software, o conocimientos en el área tecnológica a desempeñar; así como habilidades avanzadas en lenguajes de programación populares como Java, Python, Ruby o Javascript.

Exigen experiencia verificable en la programación y el desarrollo de software, o conocimientos en el área tecnológica a desempeñar; así como habilidades avanzadas en lenguajes de programación. Foto: 123RF

“Es importante que tenga actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo, ya que la industria tecnológica cambia constantemente y es esencial estar actualizado”, asegura Diego Gamboa, Chief Technology Officer de la consultora de Software Mismo.



El aspirante también deberá tener experiencia previa en el trabajo remoto y virtual. En la mayoría de los casos, las empresas escogen a profesionales que puedan comprobar un éxito laboral trabajando a distancia.



Por último, existen ciertos requerimientos particulares que cada compañía pueda solicitar, entre estos están los conocimientos técnicos de la labor particular que el empleado desempeñará.

El teletrabajo a tiempo completo no está permitido con una visa B1B2, porque el propósito principal de su estadía en Estados Unidos se consideraría trabajo. Foto: iStock

Autorización de empleo, un elemento fundamental

El teletrabajo a tiempo completo no está permitido con una visa B1-B2, porque el propósito principal de su estadía en Estados Unidos se consideraría trabajo. Esto independientemente de si le pagan en dólares estadounidenses o en moneda extranjera.



El teletrabajo a tiempo completo en Estados Unidos sólo está permitido si primero ha obtenido una autorización de empleo aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los viajeros deben solicitar una autorización de empleo antes de realizar un trabajo a distancia de tiempo completo en Estados Unidos. Foto: iStock

Esto es posible en circunstancias limitadas bajo algunos tipos de visa, por ejemplo, ciertos tipos de visa para dependientes. El teletrabajo a tiempo completo mientras estudia con una visa F1, o participa en un intercambio cultural con una visa J1, no está permitido independientemente de si recibe un salario en Estados Unidos o en el extranjero.



El teletrabajo ofrece una gran oportunidad para que muchas personas trabajen desde cualquier lugar, pero los viajeros deben solicitar una autorización de empleo antes de realizar un trabajo a distancia de tiempo completo en Estados Unidos.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO