¿Taylor Swift estaba en el desfile de los Kansas City durante el tiroteo?

Durante la tarde del miércoles, la tragedia se hizo presente en Estados Unidos. Mientras los Kansas City Chiefs festejaban el triunfo en el Super Bowl 2024 ante los San Francisco 49ers, se produjo un tiroteo. Como resultado, hubo decenas de heridos y una mujer fallecida. Dada la presencia de Travis Kelce, quien forma parte de la franquicia, muchos se preguntaron si Taylor Swift estuvo en el lugar.

Todo ocurrió sorpresivamente el último miércoles, mientras la franquicia ganadora festejaba en la ciudad de Misuri. En medio de un multitudinario desfile, los deportistas celebraban el título junto a sus fanáticos y a residentes de la ciudad que se acercaron a disfrutar del evento. Poco antes de que el festejo terminara, en los exteriores de Union Station se produjo el tiroteo, según información de la policía que fue recopilada por NBC News.

Hasta el momento, la información que se conoce es que tanto la persona fallecida como los heridos corresponden al público y que ni Travis Kelce ni ninguno de los futbolistas recibió algún impacto de bala. En esa misma línea, a pesar de que no hubo confirmación oficial sobre su paradero, se sabe que Taylor Swift no estuvo presente en la escena.

Esta afirmación tiene su base en dos aspectos. La primera de ellas es que no solo la artista no compartió nada sobre el momento, sino que no se conoció ni una imagen de ella en Kansas City, por lo que se vuelve improbable que haya participado del desfile. Por otra parte, se cree que para ese entonces la cantante ya estaba en viaje a Melbourne, Australia, donde se presentará el 16 de febrero como parte del Eras Tour.

Cómo fue el tiroteo en Kansas City durante el festejo por el Super Bowl

La balacera se desató en el exterior de Union Station poco antes de la finalización del evento. A pesar de que había unos 800 policías desplegados para garantizar la seguridad del desfile, no había detectores de metales en el lugar. La mujer fallecida fue identificada como Lisa López Galván, mientras que entre los veintiún heridos hay ocho que están en grave estado; varios de ellos son niños de entre seis y quince años. Hasta el momento, la policía no tiene una hipótesis sobre el motivo del hecho.