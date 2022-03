Taylor Hawkins, de 50 años, murió este viernes, 25 de marzo, en un hotel de Bogotá. El baterista de la legendaria banda Foo Fighters estaba en Colombia como parte de la gira que su grupo hacía por la región. Los artistas se iban a presentar en el Festival Estéreo Picnic (FEP), pero el deceso llevó a la cancelación del concierto y del resto del tour.



Los medios de comunicación internacionales registraron la noticia que ocurrió en el país. Por ejemplo, la cadena estadounidense ‘CNN’ destacó que el grupo de rock estaba a punto de actuar en el FEP.

Noticia de 'CNN'. Foto: CNN

‘USA Today’, otro de los medios referentes en el país norteamericano, recordó que Hawkins y su banda tenían programada una presentación en los Premios Grammy del próximo 3 de abril, la gala más importante de la música.



Tamibién hizo un recuente de la vida del artista quien acompañó a la banda desde 1997 y fue partícipe de grandes canciones, como 'The Pretender', 'Everlong', 'Best of You' o 'Walk'.

Noticia de 'USA Today'. Foto: USA Today

El ‘New York Post’, otro medio americano de alta circulación, tuvo en su portada la imagen del baterista, el personal que participó del levantamiento del cuerpo y dos fans colombianos conmovidos por la situación.



Noticia de 'New York Post'. Foto: New York Post

‘Le Monde’, uno de los diarios más importantes de Francia, registró que aún no se conocían, para la medianoche del viernes, las causas exactas de la muerte, pues las autoridades colombianas no se habían pronunciado.

Noticia de 'Le Monde'. Foto: Le Monde

La agencia de noticias británica ‘BBC’, del mismo modo, destacó que de la intempestiva muerte todavía no había un parte claro sobre qué sucedió dentro del hotel Four Seasons Casa Medina, ubicado sobre la carrera Séptima de Bogotá.

Notica de la 'BBC'. Foto: BBC

‘El País’, uno de los medios de comunicación de mayor alcance en España, enfatizó en que el baterista murió justo horas antes de dar su show en el festival de música. “El cuerpo del músico, de 50 años, fue hallado en el hotel de la capital colombiana en el que se hospedaba”, escribieron.

Noticia de 'El País'. Foto: El País

El medio estadounidense ‘The Wall Street Journal’ mencionó que en el escenario en donde se iba a presentar Taylor Hawkins se colocaron velas para hacerle un homenaje.



Noticia de 'The Wall Street Journal'. Foto: The Wall Street Journal

Asimismo, el ‘Boston Globe’, medio norteamericano, recalcó que vehículos de la Policía Nacional, una ambulancia y decenas de seguidores se apostaron a las afueras del hotel del norte de Bogotá.

Noticia de 'The Boston Globe'. Foto: The Boston Globe

Por su parte, ‘TMZ’, uno de los portales especializados en farándula de Estados Unidos, cuestionó que no habían detalles certeros de la muerte, pero recordó episodios pasados del baterista de abuso de sustancias psicoactivas.

Noticia de 'TMZ'. Foto: TMZ

