La Casa Blanca aseguró este martes que "no hay ninguna violación o problemas de soberanía" con la visita de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.



El coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una entrevista con la cadena de televisión CNN que su país no apoya la independencia de Taiwán y que la visita de Pelosi únicamente "reafirma la política de una sola China", defendida por Pekín.

Kirby quiso restar importancia al viaje y reiteró que en el pasado otros líderes del Congreso de EE. UU. visitaron la isla, "agregaría que un expresidente de la Cámara Baja lo hizo ahora hace unos 20 o 25 años".



Agregó que su país no se va a ver intimidado por "las amenazas" de China, que este martes advirtió que Taiwán se enfrenta a "consecuencias desastrosas" si "Estados Unidos gestiona mal la situación en el estrecho".



La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, apunto que es "difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora" que la visita de Pelosi, al tiempo que extendió la posibilidad de "consecuencias desastrosas si Estados Unidos se equivoca en su juicio" no solo para Taiwán, sino para la "prosperidad y seguridad del mundo entero".



Kirby recordó que EE. UU. ha visto esta "retórica belicosa" de China en los últimos días, semanas y meses, además de ver una actividad militar china "más agresiva, más coercitiva" cerca del estrecho de Taiwán.



Reiteró que su Gobierno no se va a amilanar y que tiene "compromisos de seguridad serios en la región. "Tenemos cinco o seis tratados de alianza en el Indopacífico, nos tomamos esos compromisos en serio y vamos a seguir haciéndolo", remarcó.



Kirby dijo que seguirán de cerca la situación y consideró que no hay motivo para que esta visita se convierta en una crisis o conflicto, o que sirva de pretexto para que China lleve a cabo alguna acción militar, porque EE. UU. no ha cambiado su política hacia Taiwán.

EFE