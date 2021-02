Supremo autoriza la entrega de declaración de impuestos de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó a un nuevo gran jurado de Nueva York a punto de recibir ocho años de declaraciones de impuestos y otros registros financieros de Donald Trump, dando fin a meses de retrasos al rechazar su intento de mantener la confidencialidad de la información.

Los jueces sin explicación ni discrepancia pública se negaron a bloquear una solicitud legal de los informes contables de Trump.



El tribunal superior había diferido el fallo del caso durante más de tres meses, a la espera de que Trump nuevamente se convirtiera en un ciudadano regular, para dar un paso que podría impulsar al fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance.



Los investigadores de Vance ya han obtenido algunos de los registros fiscales de otras fuentes, según personas familiarizadas con el asunto. La investigación se perfila como una de las mayores amenazas legales para Trump, aunque sus parámetros exactos no están claros.



En agosto, los fiscales sugirieron en los documentos judiciales que podrían estar investigando un fraude fiscal, un fraude de seguros y la falsificación de registros comerciales.



Esa sugerencia se produjo en respuesta al argumento de Trump de que la investigación se centró en los pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y otra mujer.



La firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, no está impugnando la solicitud de la documentación y ha dicho que cumplirá con sus obligaciones legales. Cualquier material que reciba Vance estaría cubierto por leyes que protegen la reserva del gran jurado, lo que significa que no es probable que se haga público en el corto plazo.



Trump le dijo a la Corte Suprema que sufrirá un "daño irreparable" si se entregan los documentos. "Incluso si la divulgación de sus documentos se limita a los fiscales y los grandes jurados, el status quo nunca se puede restaurar una vez que se destruya la confidencialidad", dijeron sus abogados en documentos judiciales.



Vance dijo que el retraso de más de un año ya ha obstaculizado la investigación. El caso es Trump versus Vance, 20A63.



BLOOMBERG